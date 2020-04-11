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ANTALYA Parkta kız yüzünden kavga eden iki gence ceza

Parkta kız yüzünden kavga eden iki gence cezaAntalya'da parkta kavga eden iki gence, sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira ceza kesildi.

11.04.2020 11:34 | Son Güncelleme: 11.04.2020 11:36
Parkta kız yüzünden kavga eden iki gence ceza
Antalya 'da parkta kavga eden iki gence, sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira ceza kesildi.
Olay, dün akşam saat 19.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Konyaaltı Caddesi'nde bulunan parkta meydana geldi. İddiaya göre parkta iki genç arasında kız yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kısa süre içinde büyümesi üzerine polis müdahalede bulundu. Polis iki tarafı da sakinleştirerek, birbirlerinden uzaklaştırdı. Ancak polisin müdahalesine rağmen iki genç, birbirlerine küfür etmeye devam etti. Güçlükle sakinleştiren gençler, polis araçlarına alındı ve sosyal mesafe kuralını ihlal etmekten 3 bin 150'şer lira ceza kesildi. ANTALYA Parkta kız yüzünden kavga eden iki gence ceza

Kaynak: DHA

Etiketler: Antalya, Polis, kavga, Güncel
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