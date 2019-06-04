ANTALYA Parkta unutulan sırt çantası paniğe yol açtı

Parkta unutulan sırt çantası paniğe yol açtı Antalya
'da, İbrahim Özdağ'ın (33) cep telefonuyla konuşurken parkta unuttuğu sırt çantası paniğe neden oldu.
Olay, saat 21.30 sıralarında Muratpaşa
ilçesi Konyaaltı Caddesi'ndeki Yavuz Özcan
Parkı'nda meydana geldi. Parka gelen İbrahim Özdağ, sırt çantasını çıkarıp bir süre bankta oturdu. Cep telefonuyla konuşmaya başlayan Özdağ, daha sonra kalkarak evine gitmek için yürümeye başladı. Bankta duran çantayı görenler, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, parkı boşaltarak çevrede güvenlik önlemi aldı.
Kısa süre sonra koşarak gelen Özdağ, çantanın kendisine ait olduğunu söyledi. Telefonla konuştuğunu, bu sırada çantasını unuttuğunu anlatan Özdağ, çantadaki cüzdanını da çıkarıp polis ekiplerine verdi. İçinde dizüstü bilgisayar ve elektronik eşyalar bulunan çantayı inceleyen polis, tutanak tuttu. İbrahim Özdağ çantasını teslim alırken, polis ekipleri de güvenlik şeridini kaldırarak bölgeyi yeniden araç ve yaya trafiğine açtı.
Kaynak: DHA
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