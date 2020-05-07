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ANTALYA Patara'da heyecanlandıran yazıt bulundu

Patara'da heyecanlandıran yazıt bulunduAntalya'nın Kaş ilçesindeki Patara Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmasında, antik kentin eski dönemlerinde yaşayan önemli bir kişiyi onurlandıran parçalanmış yazıt bulundu.

07.05.2020 15:09 | Son Güncelleme: 07.05.2020 15:12
Patara'da heyecanlandıran yazıt bulundu
Antalya'nın Kaş ilçesindeki Patara Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmasında, antik kentin eski dönemlerinde yaşayan önemli bir kişiyi onurlandıran parçalanmış yazıt bulundu. Kazı ekibini heyecanlandıran yazıt, incelenmek üzere korumaya alındı.
Kazı Başkanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık, "Tiyatro çalışmalarında müthiş bir yazıt daha ortaya çıktı. Tüm parçalarını büyük bir titizlikle toplayıp hemen konservasyona aldık. Kentin önemli kişilerinden birini onurlandıran yazıt, 2020 Patara Yılı armağanı oldu" dedi.
Likya Birliği'nin başkenti olan Patara Antik Kenti'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2020 yılının 'Patara Yılı' ilan edilmesinin ardından çalışmalar yoğunlaştı. Çalışmalar kapsamında, Patara Antik Kenti'nde, Patara Kazıları Başkanı ve Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Havva İşkan Işık başkanlığında yürütülen kazılarda, antik kentin eski dönemlerinde yaşayan önemli kişilerden birini onurlandıran parçalı halde büyük yazıt bulundu. Kazı ekibini heyecanlandıran yazıt, incelenmek üzere korumaya alındı.
Kazı Başkanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık, "Tiyatro çalışmalarında müthiş bir yazıt daha ortaya çıktı. Tüm parçalarını büyük bir titizlikle toplayıp hemen konservasyona aldık. Kentin önemli kişilerinden birini onurlandıran yazıt, 2020 Patara Yılı armağanı oldu" dedi.
Işık, çok büyük bir eser olduğunu bildirdiği yazıtta adı geçen kişinin ve içeriğin kısa sürede ortaya çıkarılacağını kaydetti. ANTALYA Patara’da heyecanlandıran yazıt bulundu

Kaynak: DHA

Etiketler: Havva İşkan Işık, Antalya, Güncel, Haber

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