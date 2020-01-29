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Antalya patenli magandalar

Patenli magandalarANTALYA'da caddeye çıkan patenli gençler trafiği alt üst etti.

29.01.2020 11:34 | Son Güncelleme: 29.01.2020 11:35
Patenli magandalar
ANTALYA'da caddeye çıkan patenli gençler trafiği alt üst etti. Gençlerden biri kendisini görüntüleyen işadamının aracının camını yumrukladı.
Olay, dün öğleden sonra ilçesi Soğuksu Mahallesi Defterdarlık Bulvarı üzerinde meydana geldi. Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Antalya Defterdarlığı'nı birbirinden ayıran, kentin en işlek caddelerinden biri olan yolda meydana gelen olayda bir grup genç araçların arasında patenle kaymaya başladı. Zaman zaman sürücüleri taciz eden patenli gençler, otomobil ve otobüslerin arkasına tutunarak ilerlemek istedi.
Bu sırada, eski futbol antrenörü ve aynı zamanda işadamı olan Ali Korkmaz, aracından cep telefonu kamerası ile gençlerin yaptıklarını görüntülemeye başladı. Görüntülendiklerini fark eden gençlerden biri üzerindeki kapüşonu başına geçirerek, önce sürücüye baktı, ardından cama sert bir yumruk vurdu. Genç daha sonra araçların arasına girerek gözden kayboldu.
Ali Korkmaz, yaşadıklarına anlam veremediğini belirterek, "Öncesinde, gençlerden biri otobüsün arkasına tutunayım derken yere düşüp yuvarlandı. Diğer sürücülerin dikkati sayesinde ezilmekten kurtuldu. Ben de yaşananları görüntülemek isterken başıma bu geldi. Polis merkezine giderek şikayetçi olacağım" dedi.
Antalya patenli magandalar

Muratpaşa, Antalya, Genç, Güncel

Kaynak: DHA


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