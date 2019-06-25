25.06.2019 12:33
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ANTALYA PATLAYAN BİLGİSAYAR YANGINA NEDEN OLDU

Antalya'da bilgisayarın patlaması sonucu çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.

Antalya 'da bilgisayarın patlaması sonucu çıkan yangında maddi hasar meydana geldi. Olay sırasında 2 torunuyla evde bulunan Saadet Köken'i, polis ve komşuları teselli etti.
Polis ve itfaiye ekiplerini alarma geçiren yangın, dün saat 17.30 sıralarında Kepez ilçesi Yeşilyurt Mahallesi 'nde 3 katlı apartmanın 2'nci katında meydana geldi. Saadet Köken, 2 torunuyla evde otuturken bilgisayarda meydana gelen patlama yangına neden oldu. Köken, 2 torununu alıp dışarı çıkarken, çevredekiler durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için mücadele ederken, polis ekipleri de Köken'i sakinleştirmeye çalıştı. Köken'i komşuları teselli etti. Yangın, iftfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.
Maddi hasarın meydana geldiği yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.ANTALYA PATLAYAN BİLGİSAYAR YANGINA NEDEN OLDU
Kaynak: DHA
İtfaiye , Polis , Antalya , Güncel

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