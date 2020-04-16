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ANTALYA Pazar yerine girişte vatandaş kuyruğu

Pazar yerine girişte vatandaş kuyruğuAntalya'nın Korkuteli ilçesinde her hafta çarşamba günü kurulan ilçe pazarına girmek isteyenler yaklaşık 1 kilometrelik kuyruk oluşturdu.

16.04.2020 05:17 | Son Güncelleme: 16.04.2020 05:18
Pazar yerine girişte vatandaş kuyruğu
Antalya 'nın Korkuteli ilçesinde her hafta çarşamba günü kurulan ilçe pazarına girmek isteyenler yaklaşık 1 kilometrelik kuyruk oluşturdu. Pazar yeri girişinde koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralları uygulandı. Maskesiz gelenlere maske dağıtılıp, ateş ölçerle ölçüm yapıldı.
Korkuteli'de her hafta çarşamba günleri kurulan halk pazarına girişte koronavirüs tedbirleri uygulandı. Halk pazarının etrafı koronavirüs tedbirleri kapsamında zabıta ekipleri tarafından bariyerle çevrildi ve pazara alışveriş için gelenler pazara girmek için 1 kilometrelik kuyruk oluşturdu. Pazar girişlerinde Korkuteli Belediyesi zabıta ekipleri tarafından vatandaşların tek tek ateşi kontrol ederken, dezenfeksiyon tünelinden geçilerek girilen pazarda yaklaşık 1 kilometrelik kuyruk oluştu.
Zabıta ekipleri vatandaşları sosyal mesafeye uymaları konusunda sürekli uyarılarda bulundu. Zabıta ekipleri, vatandaşlara alışverişlerini 15 dakikada bitirmelerini söylerken, maskesiz gelenlere ise maske dağıtıldı. ANTALYA Pazar yerine girişte vatandaş kuyruğu

Kaynak: DHA

Etiketler: Korkuteli, Antalya, Güncel
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