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ANTALYA Pazarda maske zorunluluğuna uymayanlara zabıtadan uyarı

Pazarda maske zorunluluğuna uymayanlara zabıtadan uyarıAntalya'da koronavirüse yönelik tedbir kapsamında pazarlarda maske kullanımı ve 20 yaş altındakilerin sokağa çıkma yasağına pazar yerlerinde uymayanları zabıta uyardı.

04.04.2020 12:39 | Son Güncelleme: 04.04.2020 12:46
Pazarda maske zorunluluğuna uymayanlara zabıtadan uyarı
Antalya 'da koronavirüse yönelik tedbir kapsamında pazarlarda maske kullanımı ve 20 yaş altındakilerin sokağa çıkma yasağına pazar yerlerinde uymayanları zabıta uyardı. Zabıta maske olmayanları pazar alanına almadı, 65 yaş üstü ve 20 yaş altındaki esnafın da tezgah kurmasına izin vermedi.
Koronavirüse yönelik tedbir kapsamında pazarlarda maske kullanımı zorunluluğu Antalya'daki pazar yerlerinde uygulanmaya başlandı. Kepez ilçesinde Dokuma semtindeki pazar yerinde zabıta sabah saatlerinde alana girişleri sınırlandırdı. Kapıları bariyerle giriş ve çıkış olarak ayıran zabıta ekipleri gelenlere dezenfektan verdi. Vatandaşlara sosyal mesafe olarak adlandırılan en az 1 metre yaklaşmama kuralına uymaları için çağrıda bulunan zabıta, maskesiz olanları da içeri almadı.
Pazar içerisinde esnafa maskesiz, eldivensiz bulunmamaları için sık sık anons yapan zabıta, 20 yaş altı ve 65 yaş üstü esnafın da sokağa çıkmaması gerektiği için tezgah açmaması uyarısı yaptı. Bazı pazar esnafının, 20 yaş altında olduğu ve zaman zaman maske ile eldiven kullanmadığı gözlendi. Zabıtalar, bu kişileri, pazar yerinden çıkardı.
Zabıta pazar yerinde vatandaşlara sosyal mesafeye dikkat etmeleri çağrısı yaptı. Vatandaşların çoğunlukla pazar yerine maske ve eldiven takarak geldiği gözlenirken bazılarının uyarıları dikkate almadığı fark edildi.
Zabıtanın maske bulunmadığı için pazar alanına almadığı Melike İzci, "Zabıta maskem olmadığı için içeri almadı. Kapıdan süt aldım çıktım. Maskem yoktu hemen maske ve eldiven alıp geri geleceğim" dedi.
Maskesiz olduğu için pazara giremeyen bir vatandaş da, "Eczaneler kapalı maske alamadım. Maske veren dağıtan da yok. Madem öyle, maske dağıtılmalı. Pazara giremediğim için geri dönüyorum" diye konuştu.
Pazar kapısından geri dönmek zorunda kalan Sabahattin Okatan ise sağlık için alınan kurallara uymaya çaba gösterdiklerini ve maske temin edeceğini söyledi.
Pazar yerinde maske takma zorunluluğuna uymayan bir vatandaş da zabıta ekiplerine 60 yaşında olduğunu ve maske ile eldiven alacak parasının olmadığını söyledi. Zabıta ekiplerinin belediyeyi arayıp, ihtiyaçlarını belirtmesi halinde isteklerinin evine getirileceğini belirtmesi üzerine vatandaş, pazardan ayrıldı.
Pazar esnafı arasında yer alan 16 yaşındaki Mehmet Ali Menekşe, yasaktan haberi olmadığını ve ailesine yardım etmek için tezgahta satış yaptığını söyledi. Menekşe zabıtanın uyarısını ardından pazardan ayrıldı. ANTALYA Pazarda maske zorunluluğuna uymayanlara zabıtadan uyarı

Kaynak: DHA

Etiketler: Antalya, Zabıta, Güncel

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ANTALYA Pazarda maske zorunluluğuna uymayanlara zabıtadan uyarı
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