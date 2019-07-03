03.07.2019 18:10
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Pencereden girdiği evdeki kadına tecavüze kalkışan sapık, vatandaşlar tarafından darp edildi

Antalya'da mutfak penceresinden girdiği evde bulunan kadına cinsel istismarda bulunmaya çalışan sapık, kadını karnından bıçaklayıp kaçtı. Polisten kaçan sapık, çevredeki vatandaşlar tarafından durdurulup darp edildi.

Antalya'da, mutfak penceresinden girdiği evde Nebahat A.'ya (57) tecavüze kalkışıp, çığlık atması üzerine karnından bıçakladıktan sonra kaçan Özcan K. (23) gözaltına alındı. Karnından bıçaklanan kadın, acil servisteki ilk müdahalenin ardından ameliyat edildi.

"PARAYI DEĞİL SENİ İSTİYORUM"

Olay, dün saat 06.30 sıralarında, Kepez ilçesine bağlı Habipler Mahallesi'ndeki gecekonduda meydana geldi. Yatalak annesiyle yaşayan Nebahat A., korkuluğu olmayan mutfak penceresinden eve giren kimliği belirsiz kişiyle karşı karşıya geldi.

Nebahat A., hırsız zannettiği kişiye cüzdanında bulunan 1000 lirayı almasını söyledi. Amacının hırsızlık olmadığını belirtip, "Parayı değil seni istiyorum" diyen kişi, kadına tecavüz etmeye kalkıştı.

KARNINDAN BIÇAKLANAN KADIN AMELİYAT EDİLDİ

Nebahat A.'nın çığlık atması üzerine paniğe kapılan kişi, kadını karnından bıçaklayıp, kaçtı. Nebahat A., sesini duyup, eve gelen komşusu Veli Demir tarafından kan içinde yerde yatarken bulundu. İhbarla eve gelen sağlık görevlileri, ağır yaralı kadını ambulansla Kepez Devlet Hastanesi'ne götürdü. Nebahat A., acil servisteki ilk müdahalenin ardından ameliyat edildi.

ÇEVREDEKİLER TARAFINDAN YAKALANIP DÖVÜLDÜ?

Kepez Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, saldırganın kimliğinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, saldırganın; 'hırsızlık', 'tehdit' ve 'çocuğun cinsel istismarı' suçlarından kaydı bulunan Özcan K. olduğunu belirledi. Özcan K.'nin Kepez'deki Baraj Mahallesi'nde dolaştığını tespit eden ekipler, operasyon düzenledi. Polisleri görünce kaçmaya başlayan Özcan K., çevredekiler tarafından durdurularak, dövüldü. Gözaltına alınan Özcan K., sağlık kontrolünden geçirildikten sonra, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Pencereden girdiği evdeki kadına tecavüze kalkışan sapık, vatandaşlar tarafından darp edildi
Kaynak: DHA
3. Sayfa, Güncel

YORUMLAR (5)
ADINIZI YAZIN: ulan papaz. . . . senin gibiler zaten suriyelilerden beter. . . .
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NECO: yahu bu polisler neden boyle erkenden gelmislerki adamcagiza ne kibar terbiye dersi veriyolarmis adam cagizin egitimi yarim kalmis keske bir kac kaburgasi kirildiginda geselerdi gozu patladiginda kemikleri kirildigin gelse idi adamcagizda ders almis olurdu neyse insallah derse icerde uzman kisilerle devam ederler garibanda azcik olsun ders almis olur topluma egitim sart toplum cahil olunca isler sarpa sariyo
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PAPAZOĞLU İNŞAAT: Suriyeli değil neden ülkeden gitsin demiyorsunuz faşistler
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TÜRKOĞLU: İyi dovememisler
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GÖZDE: Kimler vurduysa ellerinden öpüyorum rabbim sizleri sıkkıntılardan kurtarsın
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