Antalya Piyangoculardan 'Esnafına Sahip Çık' Çağrısı

Antalya
Şans Oyunları ve Milli Piyango Bayileri Esnaf Odası Başkanı Sercan Çobanoğlu, kente dışarıdan gelen bayilere engel olmakta zorlandıklarını, Antalyalı esnafın kazanması için vatandaşların kendi esnafına sahip çıkması gerektiğini söyledi.
Sercan Çobanoğlu, seyyar şans oyunları tezgahlarına standart getirilmesi amacıyla Antalya Büyükşehir Belediyesi
tarafından yaptırılan stantların piyangocu esnafına teslim edildiğini belirtti. Çobanoğlu, Projesini bizim çizip sunduğumuz tek tip piyango stantlarına birkaç gün önce kavuştuk. Büyükşehir Belediyesi logosu ve odamızın logosu altında tek tip stantlarda satışlarımıza devam ediyoruz. Menderes Türel
başkanımıza teşekkür ederiz. Ayrıca üyelerimize farkındalık yaratmak için tek tip önlükler yaptırdık. Bu önlüklere, bayilerimizin adı soyadı, ruhsat numarası ve odamıza üye olduğunu gösteren logolar koyduk dedi.
Antalyalıların bundan sonraki süreçte piyango bileti satın alacağı zaman bu stantlara önem vermesi gerektiğini ifade eden Çobanoğlu, Çünkü biz dışarıdan gelen bayiye engel olamıyoruz, böyle bir şansımız yok. Alınan ruhsat, Türkiye
'nin her yerinde bilet satmaya izin veren bir ruhsat. O yüzden biz de kendi bayimize sahip çıkmak durumundayız, onları fark ettirmekle yükümlüyüz açıklamasında bulundu.
500 OTOBÜSE 500 BİLGİLENDİRİCİ AFİŞ
Çobanoğlu, günlük 350 bin yolcu taşıyan yaklaşık 500 şehiriçi halk otobüsüne vatandaşların bilgilenmesi açısından 500 afiş astıklarını, asılan afişte öne çıkan vurgunun 'Lütfen biletinizi ruhsatlı Antalya bayisinden alın, hem şehrinize hem bayinize sahip çıkın' olduğunu belirtti.
Zor şartlar altında satış yaptıklarını ve işlerinin sıkıntıda olduğunu söyleyen Çobanoğlu, Bu işin en önemli zamanı yılbaşı. Yılbaşı
öncesi insanlarımızın bilgilenmesi gerekiyor. Markettir, şudur, budur demiyorum. Ruhsatlı Antalya bayisinden alınan bir bilette yaşanabilecek her sıkıntıda sorumlu biz oluruz ve ilgileniriz ama dışarıdan gelen bir bayi ile ilgili sıkıntı olursa ona müdahale etme şansımız yok' dedi.
Antalya
25 Kasım 2018 Pazar 16:42