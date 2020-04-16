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ANTALYA Plazma bağışcısı Çolak Negatif sonuç, 2020'de aldığım en iyi haber

Plazma bağışcısı Çolak: Negatif sonuç, 2020'de aldığım en iyi haberAntalyalı turizmci Çağlar Çolak, koronavirüsü (Covid-19) yendikten sonra bağışçı olarak verdiği plazmayla, 78 yaşındaki bir hastanın bulgularının pozitiften negatife dönmesiyle mutlu oldu.

16.04.2020 11:31 | Son Güncelleme: 16.04.2020 11:35
Plazma bağışcısı Çolak: Negatif sonuç, 2020'de aldığım en iyi haber
Antalyalı turizmci Çağlar Çolak, koronavirüsü (Covid-19) yendikten sonra bağışçı olarak verdiği plazmayla, 78 yaşındaki bir hastanın bulgularının pozitiften negatife dönmesiyle mutlu oldu. Koronavirüsü yenen 2 çocuk babası 27 yaşındaki Çolak, "Bağış yaptığım kişinin hastalığı yenmesi ve test sonucunun negatif çıkması beni çok mutlu etti. Benim 2020 yılında aldığım en iyi haberlerden birisi oldu" dedi.
Antalya'da yaşayan ve turizm sektöründe çalışan Çağlar Çolak, 26 Mart'ta baş ağrısı ve yüksek ateş şikayetiyle özel hastaneye gitti. İğne yapılan Çolak evine gönderildi ancak şikayetlerinin artması üzerine iki gün sonra başka bir hastaneye gitti. Burada kendisine yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Çolak iki gün süren hastane tedavisinin ardından 14 günlük karantina sürecini evinde geçirdi.
Evli ve 2 çocuk babası Çolak, karantina sürecinin bitmesi ve testinin negatif çıkmasının ardından koronavirüse karşı immün plazma yönteminde kullanılması için plazma bağışında bulundu. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne giden Çolak, yaklaşık 2 saat süren bağışın ardından hastaneden ayrıldı. Tedavi gören hastalara can olmak istediğini söyleyen Çağlar Çolak, kendisi gibi koronavirüsü yenen herkesin bağışta bulunmasını istedi.
'ATEŞ VARDI ÖKSÜRÜK YOKTU'
Antalya Havalimanı'nda araç kiralama firmasında çalıştığını ve hastalığı çalışırken kaptığını düşündüğünü söyleyen Çolak, "26 Mart'ta ufak bir ateş ve baş ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdum. Burada bir ağrı kesici ve iğne yapılarak eve gönderildim. 2 gün sonra şikayetlerim arttığı için başka bir hastaneye başvurdum. Burada yapılan koronavirüs testim pozitif çıktı. Sonraki iki gün hastanede kaldım ve ağır geçirdim. Ateşim ve baş ağrım vardı ancak öksürüğüm yoktu. İki günlük tedavinin ardından kendi isteğimle evime geçtim. Genç yaştaki hastalar evde grip gibi geçirebiliyormuş. Evde kendimi karantiya alarak 14 günü tamamladım" dedi.
BAŞKA BİR CAN İÇİN ÇOK ÖNEMLİ
Koronavirüsü yenen Çağlar Çolak, bağışladığı plazması sonrası 78 yaşındaki hastanın pozitiften negatife dönmesinin kendini mutlu ettiğini söyledi. İki çocuk babası Çolak, duyguları ve mutluluğu şöyle dile getirdi:
"Koronavirüs hastalığını yenmiş biri olarak, kendi isteğimle yapmış olduğum plazma bağışının yoğun bakımda yatan bir hasta için kullanılacağını öğrendim. Bağış yaptığım kişinin hastalığı yenmesi ve test sonucunun negatif çıkması beni çok mutlu etti. Benim 2020 yılında aldığım en iyi haberlerden birisi oldu. Bu hastalığı yenen herkesin plazmasını başka bir hasta için, başka bir can için bağışlamasının ne kadar önemli olduğunu görmüş olduk. İnşallah hastalığı yenen herkes bizim göstermiş olduğumuz bu duyarlılığı gösterir."
ŞU ANDA TÜRKİYE'DE TEK Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Bülent Aydınlı ise koronavirüs hastalığını yenen Çağlar Çolak'tan alınan plazma ile uygulanan tedavinin ardından test sonucu negatife dönen 78 yaşındaki hastanın şu an Türkiye'de tek olduğunu söyledi. Çolak'tan alınan plazmanın cuma günü hastaya verildiğini, pazartesi günü sonucun negatife döndüğünü söyleyen Prof. Dr. Aydınlı, "Türkiye'de plazma tedavisinden sonra test sonucu pozitiften negatife dönen başka örnek yok. Hastamızın ileri derecedeki kalp yetmezliğinin, diğer organları da yetmezliğe götürebilme ihtimali her an var" dedi. ANTALYA Plazma bağışcısı Çolak Negatif sonuç, 2020’de aldığım en iyi haber

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel
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