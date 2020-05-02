Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

ANTALYA Polis, kaplumbağa için yolu kesti ve yol kenarındaki parka bıraktı

Polis, kaplumbağa için yolu kesti ve yol kenarındaki parka bıraktıANTALYA'da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle devriye görevinde yol kontrolü yapan polis, caddede ilerleyen su kaplumbağasını fark ederek trafiği durdurduktan sonra yol kenarındaki parka bıraktı.

02.05.2020 14:36 | Son Güncelleme: 02.05.2020 14:39
Polis, kaplumbağa için yolu kesti ve yol kenarındaki parka bıraktı
ANTALYA'da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle devriye görevinde yol kontrolü yapan polis, caddede ilerleyen su kaplumbağasını fark ederek trafiği durdurduktan sonra yol kenarındaki parka bıraktı.
Antalya'da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu. Polis caddelerde, deniz kenarında ve girişlerin yasak olduğu parklarda denetim yaptı. Eski Lara Caddesi'nde devriye görevi yapan polis, aracıyla ilerlerken yol ortasına kaplumbağayı fark edip, trafiği durdurdu. Su ve fırınlara ait ekmek dağıtım araçlarının geçtiği caddede kaplumbağayı ezilmemesi için eline alan polis, yolun karşısındaki parkta yer alan yapay gölete bıraktı. Kaplumbağa polisin duyarlılığıyla gölette yaşam alanına ulaştı. ANTALYA Polis, kaplumbağa için yolu kesti ve yol kenarındaki parka bıraktı

Kaynak: DHA

Etiketler: Antalya, Polis, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Her 10 kadından 9’unun sünnet edildiği Sudan’da hükümet, kadın sünnetini yasakladı Haberler
Her 10 kadından 9'unun sünnet edildiği Sudan'da hükümet, kadın sünnetini yasakladı
İş insanı babasını öldüren 16 yaşındaki kız, cinayeti neden işlediğini anlattı Haberler
İş insanı babasını öldüren 16 yaşındaki kız, cinayeti neden işlediğini anlattı
Ölüp ölmediği tartışılan Kim Jong-un servis edilen fotoğraflarından birinde dünün tarihi var Haberler
Ölüp ölmediği tartışılan Kim Jong-un servis edilen fotoğraflarından birinde dünün tarihi var
5 aylık hamile olan Bircan Bali’nin canlı yayında tansiyonu düştü Haberler
5 aylık hamile olan Bircan Bali'nin canlı yayında tansiyonu düştü
Mateja Kezman’ın son halini gören gözlerine inanamıyor Haberler
Mateja Kezman'ın son halini gören gözlerine inanamıyor
45 gündür karantinada olan Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya evlenmeye karar verdi Haberler
45 gündür karantinada olan Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya evlenmeye karar verdi
11 Mayıs’ta kademeli olarak açılmaya hazırlanan AVM’lerde düzen değişecek Haberler
11 Mayıs'ta kademeli olarak açılmaya hazırlanan AVM'lerde düzen değişecek
Survivor’dan elendikten sonra adada mahsur kalan yarışmacıların iki hafta içinde ülkeye dönmeleri planlandı Haberler
Survivor'dan elendikten sonra adada mahsur kalan yarışmacıların iki hafta içinde ülkeye dönmeleri planlandı
Haberler››Güncel››ANTALYA Polis, kaplumbağa için yolu kesti ve yol kenarındaki parka bıraktı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

15:27: Manisa'da sokak hayvanları unutulmadı - Haber 15:27: BARTIN Kirpi ve 2 yavrusunu poşete koyup çöpe attılar - Haber 15:26: Mersin'de dolu afetinin bilançosu ağır - Haber 15:24: Gaziantep'te spor salonlarının beşi tamamlandı - Haber 15:22: Çöp yakılırken alevler ahıra sıçradı - Haber 14:23: Ölüp ölmediği tartışılan Kim Jong-un servis edilen fotoğraflarından birinde dünün tarihi var - Haberler 13:59: Mateja Kezman'ın son halini gören gözlerine inanamıyor - Spor 13:11: İş insanı babasını öldüren 16 yaşındaki kız, cinayeti neden işlediğini anlattı - Haberler 13:11: Konya Büyükşehir Belediyesi'nden tepki çekecek 'tam otomatik' cenaze yıkama makinesi - Haber 12:39: Nesli tükenme tehlikesi altında olan su samurları, Bayburt'ta görüntülendi - Haber