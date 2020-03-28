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ANTALYA POLİS SAHİLDE KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ ALDI, KUŞ UÇURTMADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüs (Covid-19) mücadelesi için alınan ek önlemleri açıklamasının ardından bu sabah Antalya polisi sahil ve spor alanlarında kuş uçurtmadı.

28.03.2020 14:54 | Son Güncelleme: 28.03.2020 15:05
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüs (Covid-19) mücadelesi için alınan ek önlemleri açıklamasının ardından bu sabah Antalya polisi sahil ve spor alanlarında kuş uçurtmadı. Kentin dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne iniş yollarını şeritlerle kapatan polis, yürüyüş ve spor amaçlı dışarı çıkan vatandaşları uyararak evlerine gönderdi. Sahil şeridinin ıssız görünümü drone ile havadan görüntülendi.
Koronavirüs önlemleri kapsamında sahillerde spor ve pikniğin yasaklanmasının ardından Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sabahın erken saatlerinde dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde önlem aldı. Sahil kenarında spor ve yürüyüş yapan, banklarda oturan, bisiklete binen vatandaşları uyaran Antalya polisi, megafonlarla 'evinize gidin' çağrısı yaptı.
Sahil şeridinde gördüğü her vatandaşı uyararak evlerine gönderen polisler, güvenliği sıkı tuttu. Kuş uçurtulmayan bölge sessizliğe gömüldü. İnsan yoğunluğunun yaşandığı plajların çevresi bu sabah bomboş kaldı. Konyaaltı Sahili şeridinde bulunan yürüyüş yolları ve caddeler devriye görevi yapan polis ekiplerince kontrol altında tutuldu. İnsanların ve araçların caddelerden çekilmesinin ardından sokak köpekleri bankları ve caddelerin üzerini mesket tutarak güneşin tadını çıkardı.
POLİS VATANDAŞ ARASINDA GÜLDÜREN DİYALOG
Bir vatandaş ile polis arasında geçen diyalog ise gülümsettiği kadar düşündürdü. Polisin "Sahile gidemezsiniz" uyarısına rağmen denize girmek için başka bir yer arayacağını dile getiren vatandaş, "Vallahi yasak. Ama denize girmek istiyorum. Tuh ya. Bir de falezleri deneyeceğim, orada bir yasak var mı bilmiyorum ama oradan denize girmeyi deneyeceğim. Oradan da çıkarırlarsa evde duş yapayım bari" dedi.
Sahilde her mevsim yüzdüğünü söyleyen Abdullah Kederli ise bugün koronavirüs tedbirleri yüzünden sahile inemediği söyledi. İnsanların sağlığı için alınan tedbirlerin yerinde olduğu belirten Kederli, "Alınan tedbirlere herkesin uyması gerekiyor. Bu kim olursa olsun. Ben de yüzmek için gelmiştim ama geriye dönüyorum. Önemli olan sağlık" diye konuştu.
Taktığı maske ve eldiven ile bisiklet süren Antalyalı vatandaş da polis engeliyle karşılaştı. Yolda önünü kesen polislerin 'evinize gidin' çağrısına teşekkür ederek yanıt veren vatandaş, yolunu değiştirerek ara sokaklara girip gözden kayboldu.
ISSIZ GÖRÜNTÜYÜ DRONE GÖZLER ÖNÜNE SERDİ
Antalya'da koronavirüs önlemlerinin başlamasının ardından kent sakinlerinin vazgeçemediği Konyaaltı Sahili, ıssızlığa gömüldü. Bom boş kalan plaj ve kentin büyük caddeleri havadan drone ile görüntülendi. Sokakların önceki günlere oranla daha sakin ve sessiz olduğu, araç sayısının azaldığı gözlendi.
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ANTALYA POLİS SAHİLDE KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ ALDI, KUŞ UÇURTMADI

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel

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ANTALYA POLİS SAHİLDE KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ ALDI, KUŞ UÇURTMADI

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