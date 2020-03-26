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ANTALYA Polis vatandaşları anonsla uyardı

Polis vatandaşları anonsla uyardıAntalya'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) önlemleri kapsamında Konyaaltı sahil şeridinde devriye görevi yapan polis ekipleri, 'Evde kal' çağrısı yaptı.

26.03.2020 21:20 | Son Güncelleme: 26.03.2020 21:22
Polis vatandaşları anonsla uyardı
Antalya'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) önlemleri kapsamında Konyaaltı sahil şeridinde devriye görevi yapan polis ekipleri, 'Evde kal' çağrısı yaptı. Antalya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, şehrin cadde ve sokaklarında anonsla 'Evde kal' çağrısı yapıyor. Balık tutmak, yürüyüş ve spor etkinlikleri gerçekleştirmek için Antalyalıların gittiği Konyaaltı sahilinde de ekip otoları sık sık anons yaparak vatandaşların evlerine dönmesini istedi.
"Değerli hemşerilerimiz evlerinizde kalmanız sizlerin ve sevdiklerinizin sağlığı için hayati önem taşımaktadır. Lütfen zorunlu olmadıkça sokağa çıkmayalım. Evinize dönün" diyerek vatandaşlara seslenen polisler, sürekli anonslarını tekrarladı.
Anonsları duyan vatandaşların bazıları evlerine dönmek için sahilden ayrılmayı tercih etti, kimileri de yürüyüşünü sürdürdü.
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ANTALYA Polis vatandaşları anonsla uyardı

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Konyaaltı, Polis, Güncel

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ANTALYA Polis vatandaşları anonsla uyardı

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