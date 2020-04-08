Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

ANTALYA Polisi gören hırsız, çaldığını bırakıp kaçtı

Polisi gören hırsız, çaldığını bırakıp kaçtıAntalya'da polisi karşısında gören hırsızlık şüphelisi, çaldığı elektrik süpürgesini ve ayakkabısının tekini bırakıp kaçtı.

08.04.2020 14:10 | Son Güncelleme: 08.04.2020 14:13
Polisi gören hırsız, çaldığını bırakıp kaçtı
Antalya 'da polisi karşısında gören hırsızlık şüphelisi, çaldığı elektrik süpürgesini ve ayakkabısının tekini bırakıp kaçtı. Polis, hırsızın peşine düşerken, bıraktığı spor ayakkabısının teki ve süpürge polis merkezine götürüldü. Hırsızlık şüphelisinin kaçma anı kameralara yansıdı.
Olay, saat 12.00 sıralarında Konuksever Mahallesi Karacaoğlan Caddesi üzerinde meydana geldi. Bisikleti ile seyir halinde olan hırsızlık şüphelisi, devriye gezen polis ekibini görünce paniğe kapıldı. Çaldığı süpürgeyi orta refüje bırakan şüpheli, bisikletine binmeye çalıştığı sırada sol ayağına giydiği spor ayakkabısı çıktı. Bisikletine binen hırsızlık şüphelisi kaçmaya devam etti. Polis, şüphelinin peşine düşerken, refüjde kalan spor ayakkabı ile süpürge üzerinde parmak izi çalışması yapıldıktan sonra polis merkezine götürüldü. Hırsızlık şüphelisinin bisikleti ile kaçma anı güvenlik kameralarına yansıdı. ANTALYA Polisi gören hırsız, çaldığını bırakıp kaçtı

Kaynak: DHA

Etiketler: Antalya, Polis, Güncel

Haberin Videosu :

ANTALYA Polisi gören hırsız, çaldığını bırakıp kaçtı
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››ANTALYA Polisi gören hırsız, çaldığını bırakıp kaçtı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Polisi görüp panikleyen hırsız, düşen ayakkabısını bırakıp kaçtı Haberler
Polisi görüp panikleyen hırsız, düşen ayakkabısını bırakıp kaçtı
Ankara’da salgına karşı mezarlıklar ziyarete kapatıldı Haberler
Ankara'da salgına karşı mezarlıklar ziyarete kapatıldı
Kapıcı koronavirüse yakalanınca 8 katlı bina karantinaya alındı Haberler
Kapıcı koronavirüse yakalanınca 8 katlı bina karantinaya alındı
Virüsle mücadele sürerken Cumhurbaşkanı vatandaşlara mektup gönderdi Haberler
Virüsle mücadele sürerken Cumhurbaşkanı vatandaşlara mektup gönderdi
Koronayı yendiği için sevinen yaşlı kadına acı haber verilemedi Haberler
Koronayı yendiği için sevinen yaşlı kadına acı haber verilemedi
Kayıp büyükbaş hayvan, gazetecilere ait drone ile bulundu Haberler
Kayıp büyükbaş hayvan, gazetecilere ait drone ile bulundu
Esenyurt’ta yaşanan patlamanın korkunç tablosu bugün ortaya çıktı Haberler
Esenyurt'ta yaşanan patlamanın korkunç tablosu bugün ortaya çıktı
Bakanlık’tan salgınla mücadele için çok önemli genelge Haberler
Bakanlık'tan salgınla mücadele için çok önemli genelge

Son Dakika Güncel Haberleri

15:20: İHA ve SİHA'larla operasyon durmaksızın sürüyor - Haber 15:20: Bursa Adliyesinde korona virüs Önlemi - Haber 15:20: Dünya Sağlık Örgütünü tehdit eden Trump'tan geri adım - Haber 15:19: Adıyaman'da Mor Pavlus Mor Petrus Kilisesi ziyarete kapatıldı - Haber 15:19: 15 gün tazeliğini koruyan ekmeğe talep arttı - Haber 14:43: Son Dakika: Ankara'da salgın tedbirleri için mezarlıklar ziyarete kapatıldı - Haber 14:31: Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hediye maske ve kolonya paketinden sürpriz mektup - Haber 13:56: Kapıcısının koronavirüse yakalandığı 8 katlı bina, karantinaya alındı - Haber 13:55: İzmirli vatandaşın kayıp büyükbaş hayvanı, gazetecilere ait drone ile bulundu - Haber 13:38: Son dakika: Çevre Bakanlığı: Ev ve iş yerlerindeki maske ve eldiven atıkları, en az 72 saat bekletildikten sonra belediyeye teslim edilecek - Haber 11:30: Koronavirüsü yenen kadına, virüsten hayatını kaybeden oğlunun acı haberi verilemedi - Haberler 09:35: Koronavirüsün en temel belirtisi değişti: Yüksek ateş tek başına belirleyici değil - Haber