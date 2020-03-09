Antalya Polisi kadınlara çiçek dağıttı
Antalya Emniyet Müdürlüğünce Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle 3 bin kadına karanfil verildi.
09.03.2020 17:41 | Son Güncelleme: 09.03.2020 17:42
Antalya Emniyet Müdürlüğünce Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle 3 bin kadına karanfil verildi.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlilerince Kepez 'de ve Muratpaşa 'da yaklaşık 3 bin kadının "Dünya Kadınlar Günü" kutlanarak 3 bin adet karanfil dağıtıldı.
Antalya Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Antalya Emniyet Müdürlüğü olarak yürüttüğümüz tüm çalışmalara kadınlarımızın da katılarak bilgi, tecrübe ve yetenekleri ile bizlere güç vermelerini beklemekteyiz" denildi. - ANTALYA
8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlilerince Kepez 'de ve Muratpaşa 'da yaklaşık 3 bin kadının "Dünya Kadınlar Günü" kutlanarak 3 bin adet karanfil dağıtıldı.
Antalya Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Antalya Emniyet Müdürlüğü olarak yürüttüğümüz tüm çalışmalara kadınlarımızın da katılarak bilgi, tecrübe ve yetenekleri ile bizlere güç vermelerini beklemekteyiz" denildi. - ANTALYA
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Antalya Polisi kadınlara çiçek dağıttı
Etiketler : Dünya Kadınlar Günü, Muratpaşa, Antalya, Kepez, Güncel
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