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Antalya polisi liseli gençlere seminer verdi

Antalya polisi tarafında Muhittin Mustafa Böcek Anadolu Lisesinde 10. Sınıf öğrencilerine yönelik seminer düzenlendi.

20.09.2019 15:12Antalya polisi liseli gençlere seminer verdi
Antalya polisi tarafında Muhittin Mustafa Böcek Anadolu Lisesinde 10. Sınıf öğrencilerine yönelik seminer düzenlendi.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü koordinesinde, Çocuk Şube Müdürlüğü, Trafik Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından Konyaaltı ilçesi Molla Yusuf Mahallesinde bulunan Muhittin Mustafa Böcek Anadolu Lisesinde 10. Sınıf öğrencilerine yönelik seminer düzenlendi.

Düzenlenen seminere 201 öğrenci ve 7 öğretmen katıldı. Seminere katılanlara, evden hırsızlık olayları ve hırsızlıktan korunma yolları, 112 acil çağrı merkezinin aranmasının önemi, internet ve sosyal medyanın güvenli kullanılması, iletişim yolu ile yapılan dolandırıcılık ve cinsel taciz olayına karşı alınması gereken güvenlik tedbirleri konusunda bilgilendirme yapıldı. - ANTALYA

Antalya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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