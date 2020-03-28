Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Antalya Polisi'nden 'Evde kal' klibi

Antalya Polisi'nden 'Evde kal' klibiAntalya'da polis, koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşların evde kalmaları için klip çekip sosyal medya hesaplarından yayınladı.

28.03.2020 16:53 | Son Güncelleme: 28.03.2020 16:55
Antalya Polisi'nden 'Evde kal' klibi
Antalya'da polis, koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşların evde kalmaları için klip çekip sosyal medya hesaplarından yayınladı. Polis, ayrıca yaşlı Alman çiftin ihtiyaçlarını karşıladı.
Antalya Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan personel, koronavirüs tedbirleri kapsamında Kepez ilçesinde varyant üzerinde ellerinde dövizlerle bir araya geldi. Vatandaşın sağlığını korumak için kamera karşısına geçen ekipler, 'Biz sizin için sokaktayız. Siz de geleceğiniz için evde kalın' dövizleri ile fotoğraf çektirdi ve mesaj verdi. Muhabere Elektronik Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanın klip, emniyetin sosyal medya hesaplarından yayınladı.
Polisin yayınladığı görüntüler arasında, Antalya'da yerleşik yaşayan bir Alman çift de yer aldı. Görüntülerde, yaş itibariyle evden çıkamadıkları için 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan çiftin yardımına giden ekipler, alışveriş ihtiyaçlarını giderdi.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Antalya Polisi’nden ’Evde kal’ klibi

Kaynak: DHA

Etiketler: Antalya, Polis, Güncel

Haberin Videosu :

Antalya Polisi'nden 'Evde kal' klibi

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Antalya Polisi'nden 'Evde kal' klibi - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

İsrail basını: Merkel, Netanyahu’nun virüs yardımı isteğini reddetti Haberler
İsrail basını: Merkel, Netanyahu'nun virüs yardımı isteğini reddetti
Jandarmayı ’kavga var’ ihbarı ile çağırıp sürpriz yaptılar Haberler
Jandarmayı 'kavga var' ihbarı ile çağırıp sürpriz yaptılar
4 Fransız’dan biri koronavirüsün doğal olduğuna inanmıyor Haberler
4 Fransız'dan biri koronavirüsün doğal olduğuna inanmıyor
Koronavirüse yakalanan NTV muhabiri hastanede karantinaya alındı Haberler
Koronavirüse yakalanan NTV muhabiri hastanede karantinaya alındı
Yozgat’ta bir köyde koronavirüs karantinası! Giriş-çıkışlar durduruldu Haberler
Yozgat'ta bir köyde koronavirüs karantinası! Giriş-çıkışlar durduruldu
Korona dolandırıcılığı! Haplarda resmi kullanılan doktor şikayetçi oldu Haberler
Korona dolandırıcılığı! Haplarda resmi kullanılan doktor şikayetçi oldu
Rusya duyurdu: Koronavirüsü tedavi edecek ilacı geliştirdik Haberler
Rusya duyurdu: Koronavirüsü tedavi edecek ilacı geliştirdik
’Samsun’da süper bulaştırıcı var’ haberlerine Valilik’ten yalanlama Haberler
"Samsun'da süper bulaştırıcı var" haberlerine Valilik'ten yalanlama

Son Dakika Güncel Haberleri

17:20: Tabiat parkı ziyaretçilere kapatıldı - Haber 17:20: Kırklareli'nin giriş çıkışlarında Korona virüs denetimi - Haber 17:20: DHA YURT BÜLTENİ - 16 - Haber 17:19: Piknikçiler göl kenarına akın etti - Haber 17:19: ÜSKÜDAR'DA TEZGAHINA EL KONULAN SİMİTÇİ İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU - Haber 17:14: Son dakika: ABD ve İngiltere'de koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! İki ülkede 24 saatte 670 kişi öldü - Haber 16:25: Köylüler, ihtiyaçlarını karşılayan jandarmaya teşekkür etmek için 'Kavga var' ihbarı yaptı - Haber 16:25: Yozgat'ta bir köy koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı - Haber 16:09: Rusya, koronavirüsü tedavi edecek ilaç geliştirdiğini duyurdu - Haberler 15:53: Kendisinden 48 yaş büyük Patrick ile nikah masasına oturan Meltem Miraloğlu, evliliği hakkında ilk kez konuştu - Magazin 14:30: İmamın evinden çıkması yasak olan 65 yaş üstü vatandaşlara 'kuş yemi' ve 'Kur'an-ı Kerim' yardımı duygusal anlar yaşattı - Haber 14:10: Samsun Valisi Kaymak'tan "Samsun'da süper bulaştırıcı var" haberlerine yalanlama - Haber