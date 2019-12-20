Haberler » 3. Sayfa » Antalya polisi sahte Milli Piyango ile ilgili vatandaşları bilgilendirdi - Haberler

Antalya polisi sahte Milli Piyango ile ilgili vatandaşları bilgilendirdi

Yaklaşan yeni yıl sebebiyle Antalya'da Milli Piyango Bayileri denetlendi, eksikliği görünen bayiler uyarılarak eksikliklerinin giderilmesi istenildi.

20.12.2019 18:40 | Son Güncelleme: 20.12.2019 18:45 Antalya polisi sahte Milli Piyango ile ilgili vatandaşları bilgilendirdi
Yaklaşan yeni yıl sebebiyle 'da Milli Piyango Bayileri denetlendi, eksikliği görünen bayiler uyarılarak eksikliklerinin giderilmesi istenildi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce vatandaşların yoğunlukla bulunduğu Kent meydanları, kalabalık ve işlek caddeler, AVM, gösteri, etkinlik, fuar ve bunun gibi yerlerde vatandaşımızı dolandırıcılık, hırsızlık, yan kesicilik ve diğer suçlara karşı bilinçlendirme faaliyetleri yapıldı.

Metropol illerde sahtecilik ve dolandırıcılık olaylarının, özellikle Milli Piyango bileti sahteciliğinin olabileceğinin değerlendirilmesi üzerine, Antalya şans oyunları ve Milli Piyango bayileri esnaf Odası Başkanı sayın Sercan Çobanoğlu ziyaret edildi. Oda başkanından gerekli materyaller alınarak il genelinde 350 bayisi olan, ama 70 bayi ile yoğunluğun bulunduğu Kapalı yol Caddesi, Güllük Caddesi ve Cumhuriyet Meydanında bulunan ana ve seyyar bayilerde Milli Piyango Bayileri denetlendi, eksikliği görünen bayiler uyarılarak eksikliklerinin giderilmesi istenildi.

Bayi görevlileri sahte bilet ve sahte para konularında bilgilendirilirken, örnekler gösterilip dikkat etmeleri gereken konular anlatıldı. Kontroller esnasında bahse konu bayilerden ve cadde üzerlerindeki seyyar bayilerden Milli Piyango bileti alan vatandaşlara da piyango bileti alırken bayilerde olması gereken belgeler, bilet üzerindeki hassas noktalar ve dikkat edilmesi gereken hususlarda bilgi verildi. - ANTALYA

Antalya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

20:03   Miss Amerika birincisi Virginia güzeli bilim insanı oldu - Haberler
20:02   Ordu'daki uyuşturucu operasyonunda 19 tutuklama - Haberler
19:53   Araç dereye yuvarlandı: 1 ölü - Haberler
19:49   Elektrik panosundan çıkan yangın paniğe neden oldu - Haberler
19:48   Miss Amerika birincisi Virginia güzeli bilim insanı oldu - Haberler
19:31   Rus güçleri Haseke'nin Tel Temr beldesine gözlem noktası kurdular - Haberler
19:24   Savcı Sayan'ın Twitter'dan paylaştığı "Nusret'le protokol imzaladık" notlu fotoğraf gündem oldu - Haberler
19:04   Meclis'in 10. partisi Demokratik Bölgeler Partisi oldu - Haberler
18:49   İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in eşi Prens Philip hastaneye kaldırıldı - Haberler
18:46   Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı, İsrail'in işlediği savaş suçlarıyla ilgili soruşturma açacak - Haberler
20.12.2019 20:13:34