ANTALYA Polisin iş bulma sözü üzerine intihardan vazgeçti

Polisin iş bulma sözü üzerine intihardan vazgeçtiAntalya'da üst geçitte intihar girişiminde bulunan H.K. (22), polisin iş bulma sözü üzerine intihardan vazgeçti.

29.06.2020 13:00 | Son Güncelleme: 29.06.2020 14:24
Polisin iş bulma sözü üzerine intihardan vazgeçti
Antalya'da üst geçitte intihar girişiminde bulunan H.K. (22), polisin iş bulma sözü üzerine intihardan vazgeçti. Saat 11.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Gazi Bulvarı üzerinde yaya üst geçidine çıkan H.K., işsiz ve paraya ihtiyacı olduğunu iddia ederek, intihar edeceğini söyledi. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri gelirken, bulvarda ulaşım tek şeritten kontrollü verildi. Üst geçidin demirlerine tutunarak zaman zaman aşağı sarkan H.K., polisin iş bulma sözü vermesi üzerine intihardan vazgeçti. H.K., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. ANTALYA Polisin iş bulma sözü üzerine intihardan vazgeçti

Kaynak: DHA

Etiketler: Antalya, Güncel, Haber

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