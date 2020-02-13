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Polisin "Neden kaçtın?" sorusuna, ehliyetsiz sürücü "Yüzüm yok" şeklinde cevap verdi

Antalya'da 'dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü, polisin "Neden kaçıyorsun, canından daha mı önemli?" sorusuna, "Alkollüydüm. Ne söyleseniz haklısınız. Bir şey söylemeye yüzüm yok" karşılığını verdi.

13.02.2020 17:40 | Son Güncelleme: 13.02.2020 18:11

Antalya'da, 'dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü E.Ş, polisin "Neden kaçıyorsun, canından daha mı önemli?" sorusuna, "Alkollüydüm. Ne söyleseniz haklısınız. Bir şey söylemeye yüzüm yok" şeklinde karşılık verdi.

İHTARA UYMAYIP KAÇTI

Saat 14.00 sıralarında, ilçesine bağlı Kızılarık mahallesinde meydana gelen olayda, bölgede devriye görevi yapan motorize Yunus ekipleri, E.Ş. yönetimindeki 07 EIZ 95 plakalı kamyoneti durdurmak istedi. 'Dur' ihtarına rağmen kaçan sürücüyü, çok sayıda polis ekibi takibe başladı. Ara sokaktan Gazi Bulvarı'na çıkan sürücü E.Ş, kaçmayı sürdürse de bir süre sonra yakalandı.

"BİR ŞEY SÖYLEMEYE YÜZÜM YOK"

Sürücü E.Ş'nin, Genel Bilgi Taraması'nda suç kaydına rastlanmazken, ehliyetsiz olduğu ve alkol kullandığı için kaçtığı ortaya çıktı. E.Ş, polisin "Neden kaçıyorsun, canından önemli mi?" sorusuna, "Alkollüydüm. Ne söyleseniz haklısınız. Bir şey söylemeye yüzüm yok" karşılığını verdi.

CEZAİ İŞLEM UYGULANDI

Gözaltına alınan E.Ş'ye, 'ehliyetsiz araç kullanmak' ve 'kent trafiğini tehlikeye sokmak'tan cezai işlem uygulandı.

Polisin

Gazi Bulvarı, Muratpaşa, Polis, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: DHA


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