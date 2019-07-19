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Antalya polisinden 15 Temmuz bilgilendirmesi

15 Temmuz'da düzenlenen etkinliklerde Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlilerince "15 Temmuz" temalı broşürler dağıtıldı.

19.07.2019 13:25 Antalya polisinden 15 Temmuz bilgilendirmesi
15 Temmuz'da düzenlenen etkinliklerde Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlilerince "15 Temmuz" temalı broşürler dağıtıldı.

Çocuk ve gençleri suçtan korumak, polislik mesleği hakkında bilgilendirmek, devletin güvenlik birimlerinin her zaman yanlarında olduğunu göstermek ve şehirde birlikte yaşama kültürünü desteklemek, vatandaşları, öğretmenleri, kamu çalışanlarını suç ile etkin mücadele kapsamında bilinçlendirmek, "Polislik Mesleği, Hırsızlık ile Mücadele, Trafik Bilinci Oluşturma, Madde Kullanımı/Kötü Alışkanlıklar ile Mücadele" amacıyla broşürler hazırlandı. Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce düzenlenen her türlü etkinlik, fuar, proje ve faaliyetlere katılım sağlanarak vatandaşların bilgilendirilmesi hedefleniyor.

Son olarak 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında, Konyaaltı Caddesi Antalya Müzesi önünde başlayan korteje katılan ve akabinde Cumhuriyet Meydanı ve çevresinde 15 Temmuz Anma Töreni'ne katılan vatandaşlara, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlilerince "15 Temmuz" temalı 2 bin adet broşür dağıtılarak bilgilendirme çalışması yapıldı. - ANTALYA
Kaynak: İHA
Antalya, Güncel

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