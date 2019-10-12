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Antalya polisinden, liselere bilgilendirme semineri

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, Kepez ilçesinde bulunan 2 liseye bilgilendirme semineri verildi.

12.10.2019 15:06Antalya polisinden, liselere bilgilendirme semineri
Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, Kepez ilçesinde bulunan 2 liseye bilgilendirme semineri verildi.

Yeni eğitim öğretim döneminin başlamasıyla birlikte,'Güvenli Okullar Projesi' kapsamında Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, Çocuk Şube Müdürlüğü, Siber suçlarla Mücadele ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince Kepez ilçesinde bulunan 2 lisede seminer verildi.

Polislik mesleğinin tanıtıldığı seminerde, hırsızlık olayları, uyuşturucu ve uyuşturucuya 'hayır' deme, çocuk ve gençlerin suçlardan korunması ve işlenen suçlara uygulanan yaptırımlar anlatıldı.

Aynı zamanda seminerde, internet üzerinden gerçekleşene taciz olayına karşı alınması gereken güvenlik tedbirleri konusu hakkında da bilgilendirmeler yapıldı. - ANTALYA

Emniyet Müdürlüğü, Antalya, Kepez, Güncel

Kaynak: İHA

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