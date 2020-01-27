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Antalya polisinden temizlik işçilerine seminer

Antalya polisi temizlik işçilerine yönelik Güvenlik Tedbirleri Bilgilendirme Semineri düzenledi.

27.01.2020 17:25 | Son Güncelleme: 27.01.2020 17:31Antalya polisinden temizlik işçilerine seminer
polisi temizlik işçilerine yönelik Güvenlik Tedbirleri Bilgilendirme Semineri düzenledi.

Antalya'da yaz ve kış aylarında turizm sezonunun açık olması sebebi ile, yerli ve yabancı turistler ile vatandaşlar, parklara, bahçelere, mesire alanlarına, AVM'lere, caddelere, sokaklara ve deniz kenarlarına gidiyor. Bu bölgelerde insan ve araç yoğunluğu arttığından, suç oranlarında artış yaşanmaması amacıyla KGYS-Mobesa Kamera Sistemleri ve Emniyet birimlerince tedbirler alınıyor. Diğer yandan yoğun bölgelerde görev alan temizlik işçilerine de "Güvenlik Tedbirleri" konusunda seminer verildi. - ANTALYA

Antalya, Güncel

Kaynak: İHA

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