ANTALYA Polisten gençlik bayramı konvoyu

Polisten gençlik bayramı konvoyuANTALYA Emniyet Müdürlüğü tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kortej oluşturuldu.

ANTALYA Polisten gençlik bayramı konvoyu
19.05.2020 17:02 | Son Güncelleme: 19.05.2020 17:02
Polisten gençlik bayramı konvoyu
ANTALYA Emniyet Müdürlüğü tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kortej oluşturuldu.
Koronavirüs nedeniyle evlerinden çıkamayan gençler ve anne babalar için sokaklarda tepe lambalarını yakıp sirenlerini çalarak dolaşan polis araçlarından oluşan konvoy, sokak sokak gençlere ulaşmaya çalıştı. Antalya Emniyet Müdürlüğü'nden çıkan konvoy, sırasıyla Atatürk Bulvarı, Dilek Sabancı Bulvarı, Tarık Akıltopu, Konyaaltı ve Işıklar caddeleri olmak üzere marşlar eşliğinde kentte tur attı. Bu coşkuya aileler de balkonlardan ortak oldu. Polisin konvoyuna çeşitli branşlara dereceye giren milli takım oyuncuları da eşlik etti.
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Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel, Haber

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