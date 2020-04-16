Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

ANTALYA Polisten 'sosyal mesafe' uyarısı

Polisten 'sosyal mesafe' uyarısıAntalya polisi, koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında park, durak ve toplu taşıma araçlarında halkı sosyal mesafeyi korumaları için aralıksız uyarıyor.

16.04.2020 05:17 | Son Güncelleme: 16.04.2020 05:18
Polisten 'sosyal mesafe' uyarısı
Antalya polisi, koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında park, durak ve toplu taşıma araçlarında halkı sosyal mesafeyi korumaları için aralıksız uyarıyor. Bazı vatandaşlar da polise asker selamı ile teşekkür etti.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında, kent genelinde sokağa çıkanlara uyarılarda bulundu. Polis ekipleri, megafonla anons yaparak, 'Kendi sağlığınız ve çevrenizdekilerin sağlığı için evinizde kalın. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkması yasaklanmıştır' uyarısında bulundu. Ayrıca park, durak ve toplu taşıma araçlarında olanlar, sosyal mesafe kuralına dikkat etmeleri için uyarıldı. Bazı vatandaşlar da polise asker selamı ile teşekkür etti. ANTALYA Polisten ’sosyal mesafe’ uyarısı

Kaynak: DHA

Etiketler: Antalya, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Rus uzman koronavirüs karşısındaki en kırılgan iki grubu paylaştı Haberler
Rus uzman koronavirüs karşısındaki en kırılgan iki grubu paylaştı
İstanbul’da bir hastanenin koronavirüs yoğun bakım ünitesi ilk kez görüntülendi Haberler
İstanbul'da bir hastanenin koronavirüs yoğun bakım ünitesi ilk kez görüntülendi
Hadise’yle aşk yaşayan Kaan Yıldırım, anne ve babasını sildi Haberler
Hadise'yle aşk yaşayan Kaan Yıldırım, anne ve babasını sildi
Koronavirüsten ölen Haydar Baş’ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı Haberler
Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı
Erdoğan’ın isteğiyle AK Parti’den ayrılan Yeneroğlu: AYM, infaz yasasını iptal edecek Haberler
Erdoğan'ın isteğiyle AK Parti'den ayrılan Yeneroğlu: AYM, infaz yasasını iptal edecek
Evli sevgilisinden ayrılan Ece Erken, sosyal medyaya veda etti Haberler
Evli sevgilisinden ayrılan Ece Erken, sosyal medyaya veda etti
Bu mühürden Türkiye’de sadece bir tane var Haberler
Bu mühürden Türkiye'de sadece bir tane var
Akdeniz’de korkutan deprem! Hatay dahil birçok ilimizde hissedildi Haberler
Akdeniz'de korkutan deprem! Hatay dahil birçok ilimizde hissedildi
Haberler ›› Güncel ››ANTALYA Polisten 'sosyal mesafe' uyarısı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

05:36: İsrail'de Mavi-Beyaz İttifakı lideri Gantz, hükümeti kuramadı - Haber 05:18: MANİSA'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ - Haber 05:17: ANTALYA Polisten 'sosyal mesafe' uyarısı - Haber 05:17: ANTALYA Pazar yerine girişte vatandaş kuyruğu - Haber 05:00: Kudüslülerin Hakları Ulusal Koalisyonu Müdürü Avde: "İsrail, Kudüs'teki Filistinlilere Kovid-19... - Haber 00:54: Alaattin Çakıcı, infaz düzenlemesiyle Sincan Cezaevi'nden tahliye oldu - Haber 23:34: Son Dakika: Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda bir askerimiz şehit oldu - Haber 23:09: Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı - Haber 21:24: Son Dakika: Sağlıkta şiddet düzenlemesi yasalaştı! Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin cezası yüzde 50 arttı - Haber 21:16: Son Dakika: Tarım ve hayvancılık faaliyetlerinde bulunanlar sokağa çıkma yasağından muaf tutulacak - Ekonomi 20:43: Rus psikolog, koronavirüs karşısında en kırılgan iki grubu paylaştı - Haberler