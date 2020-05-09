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ANTALYA Postacının motosikletini çaldı, 'Amacım, değerli kargoları satmaktı' dedi

Postacının motosikletini çaldı, 'Amacım, değerli kargoları satmaktı' dediAntalya'da PTT görevlisi Mehmet Özcan'ın dağıtım yaparken park ettiği motosikleti çalan hırsızlık şüpheli H.E. (30), polis tarafından yakalandı.

09.05.2020 12:59 | Son Güncelleme: 09.05.2020 13:04
Postacının motosikletini çaldı, 'Amacım, değerli kargoları satmaktı' dedi
Antalya'da PTT görevlisi Mehmet Özcan'ın dağıtım yaparken park ettiği motosikleti çalan hırsızlık şüpheli H.E. (30), polis tarafından yakalandı. H.E. ilk ifadesinde, "Koronavirüs salgını yüzünden iş bulamadım. Amacım, değerli kargoları satmaktı" dedi.
Hırsızlık olayı, 7 Mayıs günü saat 13.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Güvenlik Mahallesi 251 Sokak'ta meydana geldi. PTT görevlisi Mehmet Özcan, scooter tipi motosikletini park ederek, dağıtım yapmak için binaya girdi. Özcan, anahtarını üzerinde bıraktığı motosikletini dönüşte yerinde bulamayınca, polise haber verdi. Gelen polis ekipleri, üzerindeki GPS sisteminden, motosikletin 3 sokak uzaklıkta olduğunu belirledi. Sinyalin geldiği sokakta araştırma yapan ekipler, motosikleti park halinde buldu. Olayın ardından soruşturma başlatan Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kısa süre içinde olayı H.E.'nin gerçekleştirdiğini ortaya çıkardı. Kaldığı eve operasyon yapan ekipler H.E.'yi gözaltına aldı. Polise verdiği ifadesinde işsiz olduğunu söyleyen H.E., "Koronavirüs salgını yüzünden iş bulamadım. Amacım, değerli kargoları satmaktı" dediği ortaya çıktı. Poliste işlemleri tamamlanan H.E., sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.
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ANTALYA Postacının motosikletini çaldı, ’Amacım, değerli kargoları satmaktı’ dedi

Kaynak: DHA

Etiketler: Mehmet Özcan, Antalya, Polis, PTT, Güncel, Haber

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