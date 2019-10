Antalya poyd başkanı atmaca 2020 ile ilgili rezervasyon akışları çok iyi

POYD Başkanı Atmaca 2020 ile ilgili rezervasyon akışları çok iyiProfesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, 2020 ile ilgili şu ana kadar rezervasyon akışları çok iyi. İngiltere 'de yaşanan büyük kriz atlatıldı denilebilir. Sadece otelcilerin alacaklarının durumu belirsiz. Onun dışında pazarın yeni aktörleriyle birlikte 2020 yılı 2019 kadar iyi bir yıl olacak diye düşünüyorum dedi.POYD Başkanı Ülkay Atmaca, 2019 turizm sezonunun son durumunu ve 2020 yılından beklentilerini Demirören Haber Ajansı'na (DHA) değerlendirdi. POYD Başkanı Ülkay Atmaca, 2019 rekorların kırıldığı bir yıl oldu. Rekorlar kırılmaya devam ediyoruz. Antalya için hedeflediğimiz 16 milyon turist hedefine emin adımlarla gidiyoruz. Eylül ayı itibariyle Antalya'ya gelen turist sayısı 13 milyona ulaştı. Hiç olmadığı kadar iyi bir sezon geçiriyoruz. Dünya çapında ünlü bir firmanın iflası olmasına rağmen, hala sezon iyi gidiyor. Ekim ayı dolulukları da gayet iyi. Ekimin başı her zaman iyi geçiyordu. Bu sene daha da iyi geçiyor. Son yılların en iyi eylül ayını geçirdik. Ekim ayının ilk haftasında tesislerimizin tamamı dolu. Şu anda gelişen sayılarımız çok iyi. Antalya'ya gelen turist sayısı beklentilerimizin üzerinde dedi.'ANTALYA ARTIK DÜNYANIN HER YERİNDEN TURİST AĞIRLIYOR'2016 yılında turizmde kriz yaşandığını hatırlatan Ülkay Atmaca, Krizden çıkardığımız derslerle pazar çeşitliliği ve ürün çeşidini çok geliştirdik. Dolayısıyla dünyanın dört bir yanından Antalya'ya turist gelmesi için uğraşılıyor. Bununla ilgili çabalar vardı. Direkt uçuşlar konmuştu. Tüm paydaşların emekleriyle Antalya artık dünyanın her yerinden turist ağırlayan bir şehir haline geldi diye konuştu.'REZERVASYON AKIŞLARI ÇOK İYİ'2019'un henüz bitmediğini kaydeden Ülkay Atmaca, şöyle devam ettiBunun kışı var. Kış aylarıyla ilgili çalışmalarımız devam diyor. Spor ve kongreyle ilgili ciddi çalışmalarımız var. Kışın da iyi geçeceğe benziyor. Büyük tur operatörlerinin tamamı kış için Antalya'ya direkt uçak seferleri koydu. Bu Antalya için çok önemli bir gelişme. Geçen yıl futbol turizminde Antalya'da 2 binin üzerinde kamp yapılmıştı. Bu sene yine yapacağız. Golf turizminde sayımız artmaya devam ediyor. 29 Ekim'de bölgemizde çok büyük bir markanın kongre merkezinin açılışı yapılacak. Bütün bunlar 2019-2020 turizmine çok büyük pozitif etkisi olacak. 2020 ile ilgili şu ana kadar rezervasyon akışları çok iyi. İngiltere'de yaşanan büyük kriz atlatıldı denilebilir. Sadece otelcilerin alacaklarının durumu belirsiz. Onun dışında pazarın yeni aktörleriyle birlikte 2020 yılı 2019 kadar iyi bir yıl olacak diye düşünüyorum.