Antalya poyd başkanı atmaca birkaç yıla kalmaz dünya 5'inciliğine doğru yürüyeceğiz

POYD Başkanı Atmaca: Birkaç yıla kalmaz dünya 5'inciliğine doğru yürüyeceğizPROFESYONEL Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, Türkiye 'nin 52.5 milyon turistle dünya 6'ncısı olduğunu belirterek, "2020 için kendimize hedef koyduğumuz 58 milyon turisti yakalarsak, kısa dönem içerisinde, birkaç yıla kalmaz dünya 5'inciliğine doğru yürüyeceğiz" dedi.POYD Başkanı Ülkay Atmaca, Dünya Turizm Örgütü'nün yaptığı açıklamada 2019 yılında Türkiye'nin 52.5 milyon turistle dünya 6'ncısı olduğunu belirterek, "Hedefimiz 5'incilik. Bizden sonra İtalya var. Aramızda 8 milyon fark var. 2020 için kendimize hedef koyduğumuz 58 milyon turisti yakalarsak, kısa dönem içerisinde birkaç yıla kalmaz dünya 5'inciliğine doğru yürüyeceğiz. Bu sektördeki artış, paydaşların tüm emekleriyle iyi bir noktaya geldi. 2016'da yaşanan krizden sonra 2017'de toparlanan sektör 2018'de tüm zamanların en iyi yılı olmuştu. 2019 ise tüm zamanların en iyi yılı oldu. 2020'nin ocak ayı da gayet iyi. Ülkemize ve Antalya 'ya gelen turist sayısında artış devam ediyor. 2019'da yaşanan yüzde 14'lük artışla 52.5 milyon olan turist sayısı bizi dünya 6'ncılığına getirdi. 2020 yılı gayet iyi başladı. Rakamlar gayet başarılı. 2020 yılında 2019 gibi gayet iyi bir yıl geçireceğiz" dedi.'50 BİN BİLE OLMAYAN YATAK SAYIMIZ 1.5 MİLYONLARA GELDİ'Listenin ilk sırasında yer almak için çok çalışmak ve yatak sayısını artırmak gerektiğini vurgulayan Ülkay Atmaca, şöyle konuştu:"Birinci olan Fransa ile aramızda yarı yarıya fark var. İspanya ile aramızda yüzde 50'ye yakın fark var. Ama sektör çok umut verici. Son 30 yıl Türk turizmine baktığımızda 1 milyon turistten gelinen noktaya bakıldığında 58 milyon turist hedefliyoruz. 50 bin bile olmayan yatak sayımız 1.5 milyonlara geldi. Sektördeki artış inanılmaz hızlı boyutlarda. Neden olmasın ki. Bunun için ciddi yatırımlar gerekli. Ciddi alt yapı gerekli. Gelinen nokta son 10 yıla bakıldığında arka arkaya yaşanan siyasi ve ekonomik bütün krizlere rağmen Türkiye'nin 52.5 milyon turisti ağırlıyor olması, hedefinin de 58 milyon olması, 2023'te 40 milyar dolar turizm getirisi beklentisi olması sektörün tüm paydaşlarının ortak başarısıdır. Biz bu işten ekmek yiyoruz. Bu ülkenin birbirine bağlı, bu şehrin birbirine bağlı 60 farklı sektör birbirine destek veriyor. Bu yüzden turizmi ne kadar geliştirebilirsek, fiyatlarımızı ne kadar artırabilirsek, ülke ekonomisine ve şehir ekonomisine büyük katkılar sağlayacağını düşünüyorum. O yüzden turizmciler olarak bütün mücadelemizi veriyoruz."'2020'YE ÇOK İYİ BAŞLADIK'Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un kendilerine çok katkısı olduğundan bahseden POYD Başkanı Ülkay Atmaca, şöyle devam etti:"Sektörün 3 ayağını da çok iyi bilen birisi. Otel grubu, konaklama sektörü var. Türkiye'nin en büyük tur operatörünün sahibi. Turizmin en önemli 3 ayağı olan ulaşım, konaklama ve seyahat sektörünü çok iyi bilen birisi. Bize her zaman kapılarını açıyor. Ne zaman ihtiyaç duyduğumuzda her zaman yanımızda. POYD Başkanı olarak benim başkanlığım dönemimde çok verimli toplantılar yaptık. Bahsettiğimiz iyi şeylerin dışında sorunlarımız da var. Sorunların çözülmesi için de şehir olarak çalışmaya devam ediyoruz. 2020 yılı için erken rezervasyonlar devam ediyor. Erken rezervasyon devam ettiği için de ocak ayı sonu itibarıyla aldığımız sayılar gayet iyi. 2020 en az 2019 kadar iyi olacak. Rusya ve Avrupa pazarında, İngiltere'de ciddi artışlar var. Polonya'da yüzde 40-50'lik artışlar var. 2020 ile ilgili ilk 40 günlük veriler oldukça iyi. Bütün aksiliklere rağmen 2020'ye çok iyi başladık. Koronavirüsle ilgili Ege ve Akdeniz'de bize yansıyan bir şey yok. Bu daha çok kültür turizmiyle ilgili İstanbul, Kapadokya ve Pamukkale'de etkili oldu. Bu virüsün artık bir an önce çözülüp, insanların ölmemesi lazım. Turizmden ziyade insanların ölmemesi bizim için daha önemli. Çin halkına geçmiş olsun diyoruz. Bu mikroptan da bir an önce kurtulmalarını diliyoruz."