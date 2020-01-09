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Antalya poyd başkanı atmaca: yoğun bir sömestir geçireceğimizi umuyoruz

POYD Başkanı Atmaca: Yoğun bir sömestir geçireceğimizi umuyoruzPROFESYONEL Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, "Çok iyi rezervasyonlar alıyoruz.

09.01.2020 11:25 | Son Güncelleme: 09.01.2020 11:26
POYD Başkanı Atmaca: Yoğun bir sömestir geçireceğimizi umuyoruz
PROFESYONEL Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, "Çok iyi rezervasyonlar alıyoruz. Ara tatilde de ciddi rezervasyonlar almıştık. Yoğun bir sömestir geçireceğimizi umuyoruz" dedi.
POYD Başkanı Ülkay Atmaca, sömestir tatili ve kış turizmine ilişkin Demirören Ajansı'na (DHA) açıklamada bulundu. Sömestirle ilgili rezervasyon sürecinin devam ettiğini belirten Ülkay Atmaca, "Çok iyi rezervasyonlar alıyoruz. Ara tatilde de ciddi rezervasyonlar almıştık. Devam eden süreçte de yüzde 40- 50 indirimler olduğu için ikinci ara tatile ciddi talep var. Yoğun bir sömestir geçireceğimizi umuyoruz" dedi.
'3 BİN KAMP OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ'
Şu anda Süper Lig takımlarının tamamı, ikinci ve üçüncü liglerden takımların da 'da kamp yaptığını aktaran Ülkay Atmaca, "Antalya genelinde bu sene 3 bin kamp olacağını düşünüyoruz. Antalya için başta golf ve futbol olmak üzere sömestirle birlikte iyi bir kış turizmi geçiriyoruz. 2019 yılını rekorlarla kapatmıştık. 2020'de bu rekorlar devam ediyor. Bölgedeki tesislerin doluluk oranları gayet iyi" diye konuştu.
Antalya poyd başkanı atmaca: yoğun bir sömestir geçireceğimizi umuyoruz

Antalya, Güncel

Kaynak: DHA


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