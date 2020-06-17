ANTALYA Pozitif vaka sonrası sokak karantinaya alındı

Pozitif vaka sonrası sokak karantinaya alındıANTALYA'da içinde 4 müstakil evin bulunduğu sokak, koronavirüs testi pozitif vakalar çıkması dolayısıyla karantinaya alındı.

17.06.2020 12:01 | Son Güncelleme: 17.06.2020 12:44
Pozitif vaka sonrası sokak karantinaya alındı
ANTALYA'da içinde 4 müstakil evin bulunduğu sokak, koronavirüs testi pozitif vakalar çıkması dolayısıyla karantinaya alındı.
Muratpaşa ilçesi Doğuyaka Mahallesi'nde 20 kişinin yaşadığı 4 müstakil evin bulunduğu 1201 Sokak, koronavirüs testi pozitif çımkan vakalara nedeniyle karantinaya alındı. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, sokakta 15 gün süreyle karantina tedbirlerinin uygulanmasına karar verdi. Polis ekipleri tarafından demir bariyerle çevrilen alan, Muratpaşa Belediyesi'ne bağlı ekipler tarafından dezenfekte edildi. ANTALYA Pozitif vaka sonrası sokak karantinaya alındı

Kaynak: DHA

Etiketler: Muratpaşa, Güncel, Haber

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