ANTALYA Prof. Dr. Yalçın Vaka sayısının bu dönemde düşmesi çok önemli

Prof. Dr. Yalçın: Vaka sayısının bu dönemde düşmesi çok önemliAkdeniz Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, koronavirüs vaka sayılarının artmasıyla birlikte birinci dalganın artçılarının devam ettiğini söyledi.

16.06.2020 17:26 | Son Güncelleme: 16.06.2020 17:35
Prof. Dr. Yalçın: Vaka sayısının bu dönemde düşmesi çok önemli
Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, koronavirüs vaka sayılarının artmasıyla birlikte birinci dalganın artçılarının devam ettiğini söyledi. Prof. Dr. Yalçın, "Sonbahar ve kış dönemi zaten soğuk ve solunum yolları enfeksiyonlarının daha yoğun olduğu bir dönem. O zamanda oluşabilecek vakalar bizi tehdit edebilir. Bu nedenle vaka sayılarının bu dönemde düşmesi çok önemli" dedi.
AÜ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Covid-19 Virüs Salgını Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, 15 Mayıs itibarıyla yaklaşık 1700 civarında vaka sayısı olduğunu, mayıs sonunda ise günlük vaka sayısının 983'e kadar düştüğünü hatırlattı. 1 Haziran sonrası yeni normalleşme adımlarıyla son 3 günde vaka sayısında artış yaşandığını belirten Prof. Dr. Yalçın, maske kullanımı, el hijyenine ve sosyal mesafe kuralına dikkat edilmesinin, uzun vadede çok önemli olduğunu anlattı. Önlemlere dikkat edilmediği takdirde ciddi sorunlarla karşılaşma riski olduğunu aktaran Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, şu an birinci dalganın artçılarının devam ettiğini, sonbaharda oluşabilecek vaka artışının ise halk sağlığını tehdit edebileceğini söyledi.
'BİRİNCİ DALGANIN ARTÇILARI DEVAM EDİYOR'
Toplu alanlarda bir araya gelen vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymamasının büyük risk oluşturduğunu belirten Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, "İnsanların zaman zaman bu kurallara aldırış etmediklerini gözlemliyoruz. Bu durum biz sağlıkçıları çok üzüyor. Bu işler çözülebilir. Yaz aylarında vaka sayılarının daha da düşmesini beklerken, hala birinci dalganın artçılarının devam ettiği görülüyor. Sonbahar ve kış dönemi zaten soğuk ve solunum yolları enfeksiyonlarının daha yoğun olduğu bir dönem. O zamanda oluşabilecek vakalar bizi tehdit edebilir. Bu nedenle vaka sayılarının bu dönemde düşmesi çok önemli" diye konuştu.
Sosyal mesafeyle birlikte maske kullanımının çok önemli olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, "Maskenizi günlük 3-4 defa değiştirin. 1 maskeyle günü geçirmeyin. El yıkama alışkanlığımızı artırmamız gerekiyor" dedi.
'DENİZDEN SONRA DA MASKE TAKIN'
Yaz dönemindeki tatil etkinliklerinde birtakım bireysel önlemlerin alınmasının ciddi öneme sahip olduğunu belirten Prof. Dr. Yalçın, "Deniz sosyal yönden rahatlatıcı. Deniz içeriği bakımından kış aylarında grip ve benzeri hastalıklara daha az yakalanmamızı sağlıyor. Denizden yararlanmak önemli. Ama burada da önlemlerimizi almak zorundayız. Denizden çıktıktan sonra da mutlaka sosyal mesafeyi korumak, kurulanmak, maske takarak günlük yaşantımıza devam etmemiz gerekiyor. Havuzlarda da aynı şekilde benzer önlemlerle yaşantımızı sürdürmemiz gerekiyor" diye konuştu.
ENTÜBE SAYISI AZALSA DA YENİ VAKA SAYISI ARTIYOR
Vaka sayısının arttığını, ancak entübe hasta sayısında azalma meydana geldiğini belirten Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, "Zatürre gibi ağır hastalıkları seyreden grup azaldı. Bu önemli bir şey. Bu hastaneye yatan vaka sayısının da azaldığını gösterir. Entübe edilen hasta bireylerin sayısı da azalıyor. Bunlar iyi gelişmeler. Ama genel olarak yeni vakaların çıkıyor olması engel teşkil ediyor" dedi. ANTALYA Prof. Dr. Yalçın Vaka sayısının bu dönemde düşmesi çok önemli

Kaynak: DHA

Etiketler: Nevzat Yalçın, Koronavirüs, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, yasaklara dönüş için ilk sinyali verdi: Kararları gözden geçirebiliriz Haber
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, yasaklara dönüş için ilk sinyali verdi: Kararları gözden geçirebiliriz
Van’da koronavirüs salgınında ikinci dalga yaşanıyor! 18 bin kişi karantinada Haber
Van'da koronavirüs salgınında ikinci dalga yaşanıyor! 18 bin kişi karantinada
Emekli Koramiral Atilla Kıyat, skandal sözleri için Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan özür diledi Haber
Emekli Koramiral Atilla Kıyat, skandal sözleri için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özür diledi
Habermetre, koronavirüs salgını sürecinde en çok haber konusu olan siyasi isimleri listeledi Haber
Habermetre, koronavirüs salgını sürecinde en çok haber konusu olan siyasi isimleri listeledi
Oyuncu Hilal Altınbilek iş adamı David Nahmiyas ile teknede görüntülendi Haber
Oyuncu Hilal Altınbilek iş adamı David Nahmiyas ile teknede görüntülendi
Ortaokul öğrencisi, piknikte bulup ’meteor’ sandığı taşa gözü gibi bakıyor Haber
Ortaokul öğrencisi, piknikte bulup 'meteor' sandığı taşa gözü gibi bakıyor
İstanbul’un yeni emniyet müdürü, 21 yıl önce FETÖ’yü ilk kez ifşa edip Gülen’in ülkeyi terk etmesine sebep oldu Haber
İstanbul'un yeni emniyet müdürü, 21 yıl önce FETÖ'yü ilk kez ifşa edip Gülen'in ülkeyi terk etmesine sebep oldu
Altının kilogramı 380 bin liraya yükseldi Haber
Altının kilogramı 380 bin liraya yükseldi
Haberler››Güncel››ANTALYA Prof. Dr. Yalçın Vaka sayısının bu dönemde düşmesi çok önemli - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

17:32: Eski Bakan Aykut, plajlara kuvars tozu dökülmesini eleştirdi - Haber 17:31: Gülistan Doku'dan 164 gündür iz yok - Haber 17:31: Safranbolu'da üstünlük Cumhur İttifakı'nda - Haber 17:31: AA Antalya Bölge Müdürü Yıldırım'dan Vali Karaloğlu'na ziyaret - Haber 17:31: DEAŞ'ın 'savaşçı' kadrosundaki 2 Suriyeli yakalandı (2) - Haber 16:21: Bingöl'de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Haber 15:08: Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, yasaklara dönüş için ilk sinyali verdi: Kararları gözden geçirebiliriz - Haber 14:26: Van'da koronavirüs salgınında ikinci dalga yaşanıyor! 18 bin kişi karantinada - Haberler 22:47: Ailesi sigortadan para alsın diye kendini öldürttü! - Haberler