Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

ANTALYA Profesör Yalçın: Koronavirüse karşı eldiven takmak yanlış

Profesör Yalçın: Koronavirüse karşı eldiven takmak yanlışAKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr.

27.03.2020 16:38 | Son Güncelleme: 27.03.2020 16:38
ANTALYA Profesör Yalçın: Koronavirüse karşı eldiven takmak yanlış
Profesör Yalçın: Koronavirüse karşı eldiven takmak yanlış
AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, eldiven kullanmanın koruyucu olmadığı gibi virüsün daha çok yayılmasına neden olduğuna dikkati çekerek, "Çünkü eldiven el temizliğine engel olur. Bir yüzeyden alınan virüsü sonradan dokunulan her yere yayma riskini artırır. Eldiven kullanmak yanlış güvenlik hissi verir" dedi.
AÜ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, koronavirüse yakalanmamak için bireysel hijyene dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı. Koronavirüs günlerinde sağlık çalışanlarının eldiven kullanmasının önemine dikkati çeken Prof. Dr. Yalçın, eldiveni koronavirüsle ilgili enfeksiyon şüphesi olan hastalarla temas edildiğinde sağlık çalışanlarının bone, galoş ve diğer koruyucu giysilerle birlikte kullanması gerektiğini, bu hastalara hizmet verirken doktor, hemşire ve sağlık memurlarının mutlaka takması gerektiğini söyledi.
ELDİVEN KULLANMANIN ANLAMI YOK
Vatandaşların temizlik ve virüsten korunma anlamında eldiven kullanılmasının hiç bir anlamının olmadığını belirten Prof. Dr. Yalçın, "Aslında günlük yaşamımızda bir çok vatandaşımızın eldiven kullandığını görüyorum. Bu yanlış bir uygulama ve bize yanlış bir güvenlik hissi veriyor. Çünkü eldivenle bir yere dokunduğumuz zaman aslında orada bulunan bir çok bakteri, virüs gibi bir çok mikroorganizma ile temasta bulunabiliyoruz. Eldivenin üzerinde uzun bir süre kalabiliyor. Dolayısıyla eldivenimizi çıkarmadığımız başka yerlere de dokunduğumuz takdirde orada var olan mikroorganizmaları başka yerlere bulaşma riski taşıyor" dedi.
ELDİVEN DEĞİL EL HİJYENİ ÖNEMLİ
Eldiven kullanılması değil, riski davranışlardan sonra el hijyeninin sağlanmasının önemli olduğunu kaydeden Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bir çok faaliyetten sonra, sokaktan eve döndüğümüzde, tuvalet önce ve sonrası, yemek öncesi ve sonrası, meyve ve sebzeyle temas, başka gıdalarla temas, evcil hayvanlarla temas gibi durumlarda ellerin mutlaka sabun ile yıkanmasını istiyoruz. O an için böyle bir olanağımız yoksa lavaboya uzaktaysak el antiseptiklerinden yararlanabiliriz. Yanımızda taşıyacağımız el antiseptiği de aynı işi görebilir. Bundan da yoksun isek kolonya aynı işi görür. Eldiven sadece şüpheli hastalara hizmet verilirken kullanılmalı. Aksi takdirde yanlış bir güvenlik hissi vererek daha olumsuz yerlere de götürebilir bizi."
Prof. Dr. Yalçın, "El yıkarken belirli ilkelere uyduğumuz takdirde, elimizin her yeri su ve sabunla temas edecektir. Her türlü gözden kaçabilecek alanı yıkamış olacağız. Bu yıkama biçimiyle bu tür aksamaları da yok etmiş oluruz" dedi.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››ANTALYA Profesör Yalçın: Koronavirüse karşı eldiven takmak yanlış - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Mahkemeden karar çıktı! TBB olağanüstü genel kurula gidiyor Haberler
Mahkemeden karar çıktı! TBB olağanüstü genel kurula gidiyor
Vali duyurdu: 22 pozitif vakamız var, ilk kaybımızı verdik Haberler
Vali duyurdu: 22 pozitif vakamız var, ilk kaybımızı verdik
Koronavirüs, ABD’li doktorları isyan ettirdi: 3. dünya ülkesi gibiyiz Haberler
Koronavirüs, ABD'li doktorları isyan ettirdi: 3. dünya ülkesi gibiyiz
Haydarpaşa Limanı’nda koronavirüs alarmı! Mürettebat karantinaya alındı Haberler
Haydarpaşa Limanı'nda koronavirüs alarmı! Mürettebat karantinaya alındı
Gözler saat 19.15’e çevrildi! Bakan Koca kameralar karşısına geçecek Haberler
Gözler saat 19.15'e çevrildi! Bakan Koca kameralar karşısına geçecek
Osmanlı döneminde kullanılan Karantina Adası’nın sırrı ortaya çıktı Haberler
Osmanlı döneminde kullanılan Karantina Adası'nın sırrı ortaya çıktı
İngiltere Başbakanı’nın korona testi pozitif çıktı, Baş Danışmanı koşarak kaçtı Haberler
İngiltere Başbakanı'nın korona testi pozitif çıktı, Baş Danışmanı koşarak kaçtı
Türkiye’nin dev bankasının şube müdürü koronadan hayatını kaybetti Haberler
Türkiye'nin dev bankasının şube müdürü koronadan hayatını kaybetti

Son Dakika Güncel Haberleri

18:24: Dezenfeksiyonu yapılan halk pazarında maske ve eldiven dağıtıldı - Haber 18:24: Başkan Yücelik TOBB GİK toplantısına telekonferasla katıldı - Haber 18:24: Sakarya'dan kısa kısa - Haber 18:24: MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Virüse karşı muazzam ve muhtevalı bir direniş devamlı tahkim edilmekte,... - Haber 18:23: ZÜLFÜ LİVANELİ EŞİM, BEN VE ARKADAŞLARIM TEDAVİ GÖRDÜK, TAMAMEN İYİLEŞTİK - Haber 18:18: Türkiye Barolar Birliği olağanüstü genel kurula gidiyor - Haber 17:57: Haydarpaşa Limanı'nda Ukrayna'dan gelen bir gemi koronavirüs karantinasına alındı - Haber 17:54: Son dakika: Bilim Kurulu toplandı! Bakan Koca, saat 19.15'te basın açıklaması yapacak - Haber 17:40: Boris Johnson'un korona testinin pozitif çıktığını öğrenen Baş Danışmanı, Başbakanlık'tan koşarak kaçtı - Haber 17:34: Yapı Kredi Diyarbakır Şube Müdürü, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti - Ekonomi 17:22: Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş: Koronavirüs nedeniyle ilk kaybımızı verdik, 22 pozitif vaka var - Haber 17:00: Buse Terim, yaptığı paylaşım nedeniyle eleştiri yağmuruna tutuldu - Spor