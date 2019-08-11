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Antalya protokolü bayramlaştı

Antalya protokolü, Vali Münir Karaloğlu'nun ev sahipliğinde valilik binasında düzenlenen bayramlaşma programında buluştu.

11.08.2019 15:37 Antalya protokolü bayramlaştı
Antalya protokolü, Vali Münir Karaloğlu'nun ev sahipliğinde valilik binasında düzenlenen bayramlaşma programında buluştu.

Törene, Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun yanısıra Büyükşehir Belediye Muhittin Böcek, milletvekilleri, Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal,, Garnizon Komutanı P.Albay Tuncay Polat, vali yardımcıları, askeri, mülki erkan, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile valilik çalışanları katıldı.

Vali Karaloğlu, törene katılan yönetici ve personelle tek tek bayramlaştı, çocukları ise öperek, bayram harçlığı verdi. Basın mensuplarının da bayramını tebrik eden Vali Karaloğlu, Kurban Bayramının Ülke ve islam alemi için hayırlara vesile olmasını temenni etti. Tatil başkenti Antalya'da özellikle bayram tatillerinde yoğunluk olduğunu belirten Karaloğlu, "Bu sezonun en yoğun günlerini yaşıyoruz şu anda. Şükürler olsun tesislerimiz dolu, huzur içerisindeyiz. Vatandaşımızın huzuru için her türlü tedbiri almış durumdayız" şeklinde konuştu.

Bayramlarda yaşanılan trafik kazalarına yönelik uyarılarda da bulunan Karaloğlu, "Her bayramda maalesef can kayıpları ve yaralanmalar oluyor. Vatandaşlarımızdan temennimiz o ki, trafik kurallarına, polisimizin ve jandarmamızın yollardaki uyarılarına dikkat ederlerse can ve mal kayıplarını aza indirmiş oluruz" mesajını verdi. - ANTALYA

Güncel

Kaynak: İHA

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