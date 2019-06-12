ANTALYA Rahatsızlanan radyoloji uzmanından örnek davranış

Rahatsızlanan radyoloji uzmanından örnek davranış Antalya
'nın Finike
ilçesinde ani gelişen apandisit rahatsızlığı nedeniyle ameliyat olması gereken Finike Devlet Hastanesi
Radyoloji Uzmanı Dr. Ahmet Öztürk
, cerrahi müdahale öncesi hastaların mağdur olmaması için ameliyat masasına yatacağı son dakikaya kadar görevini bırakmadı.
Finike Devlet Hastanesi Radyoloji Uzmanı Dr. Ahmet Öztürk, aniden rahatsızlandı. Apandisit teşhisi konulan Dr. Öztürk, önce hastalarıyla ilgilendi, sonra ameliyat masasına yattı. Dr. Öztürk'ün örnek davranışı hastane yönetimini de duygulandırdı. Öztürk'ü hasta yatağında ziyaret eden Başhekim Op. Dr. Yücel Kurt, hasta sağlığını kendi sağlığından önde tutan doktoru tebrik ederek, bunun çok değerli bir davranış olduğunu söyledi.
Başhekim Kurt, Radyoloji uzmanımız mesaiye gelmeden bir gün önce karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle rahatsızlanıyor. Ertesi günü mesaiye geliyor. Kendi ultrasonunu çekiyor ve apandisit tanısı koyuyor. Bunu yine tomografiyle değerlendiriyor. Yine aynı bulguları gördüğü için genel cerrah arkadaşımızla görüşüyor. Genel cerrah arkadaşımız da acil apandisit ameliyatı olması gerektiğini kendisine söylüyor dedi.
Diğer radyoloji uzmanının izinli olduğunu aktaran Başhekim Kurt, Dr. Öztürk'ün ameliyat olması gereken saate kadar aç beklerken, hastaların mağdur olmaması adına fedakarca çalışarak bu süreyi poliklinikte hasta bakarak değerlendirdiğini anlattı. Başhekim Kurt, Rahatsızlanmasına rağmen hastalarımızı geri göndermiyor. Bu da sağlık çalışanlarımızın ne kadar fedakar ve cefakar çalıştığının bir göstergesi. Bu örnek davranış bizi çok mutlu etti. Biz Finike Devlet Hastanesi olarak kendisine müteşekkiriz. Değerli doktorumuzun en kısa zamanda iyileşerek aramıza dönmesini bekliyoruz diye konuştu.
Kaynak: DHA
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