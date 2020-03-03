Antalya restoranın bacasında çıkan yangın korkuttu

Restoranın bacasında çıkan yangın korkuttu

ANTALYA'da, restoranın bacasında çıkan yangın korkuttu. İtfaiyenin müdahalesi ile söndürülen yangında iş merkezinde çalışanlardan bazıları dumandan etkilenirken, restoranda maddi hasar meydana geldi.

Yangın, saat 16.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde bulunan bir restoranın bacasında çıktı. Bacadan alev yükseldiğini ve iş merkezini duman sardığını görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın işyerlerine sıçramadan söndürüldü. İş merkezinde dumandan etkilenen bazı çalışanlar dışarıya çıkartılırken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: DHA