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ANTALYA Rus turist, denizden çıkartılıp oteline gönderildi

Rus turist, denizden çıkartılıp oteline gönderildiANTALYA'da koronavirüs önlemleri kapsamında yasak olmasına karşın Konyaaltı Sahili'nde denize giren Rus turist, polis tarafından sudan çıkartılıp oteline gönderildi.

30.03.2020 12:52 | Son Güncelleme: 30.03.2020 12:57
Rus turist, denizden çıkartılıp oteline gönderildi
ANTALYA'da koronavirüs önlemleri kapsamında yasak olmasına karşın Konyaaltı Sahili'nde denize giren Rus turist, polis tarafından sudan çıkartılıp oteline gönderildi.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında, İçişleri Bakanlığı tarafından hafta sonu mesire alanları, ören yerleri, ormanlar, piknik alanları ile sahil kenarlarında yürümek, koşmak ve spor yapmak dahil tüm aktiviteler yasaklandı. Yasağın ardından Antalya 'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili, boş kaldı.
Bugün Konyaaltı Sahili'nde denize giren Rus turist, polis tarafından uyarıldı. Uyarı üzerine sudan çıkan Rus turist, ülkesine gitmeden önce son kez denizin tadını çıkarmak istediğini, ancak polisin izin vermediğini söyledi. Rus turist kıyafetlerini giydikten sonra oteline döndü.
Sahilin bir başka bölgesinde yüzen Ender Yılmaz adlı vatandaş da polis tarafından uyarılarak denizden çıkarıldı. Polis ayrıca vatandaşları, araç trafiğine de kapatılan sahil bandına inmemeleri konusunda uyardı.
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ANTALYA Rus turist, denizden çıkartılıp oteline gönderildi

Kaynak: DHA

Etiketler: Konyaaltı Sahili, Koronavirüs, Antalya, turist, Güncel

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Antalya'da Rus turist, koronavirüs tedbirleri kapsamında denizden çıkartılıp oteline gönderildi
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