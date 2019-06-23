23.06.2019 14:51
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ANTALYA Rus turistler Monatik'le coştu

Rus turistler Monatik'le coştuAntalya'nın Manavgat ilçesinde konser veren Rus şarkıcı Monatik, kendisini dinlemeye gelen Rus turistleri coşturdu.

Rus turistler Monatik'le coştu
Antalya 'nın Manavgat ilçesinde konser veren Rus şarkıcı Monatik, kendisini dinlemeye gelen Rus turistleri coşturdu.
Manavgat'ın Kızılağaç turizm bölgesindeki bir otelde Rus şarkıcı Monatik konser verdi. Konseri izlemeye gelen Rus turistler, Monatik'in seslendirdiği hareketli parçalarla kendilerinden geçti. Sahnede canlı performans sunan Monatik, 1 saat süren konserinde zaman zaman izleyicilerin istediği parçaları da seslendirdi.
Monatik, Rus tatilcilere, Türkiye gibi cennet bir yerde tatil yapıyorsunuz. Güneşin, kumun ve denizin keyfini çıkarın, Rusya'da bunları bulamazsınız dedi.ANTALYA Rus turistler Monatik'le coştu
Kaynak: DHA
Manavgat , Antalya , Güncel

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