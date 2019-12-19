Haberler » Güncel » Antalya ruslar 'noel baba'yı ayinle andı - Haber

Antalya ruslar 'noel baba'yı ayinle andı

Ruslar 'Noel Baba'yı ayinle andıOrtodoks dünyasının kutsal kabul ettiği ve 'Noel Baba' adıyla bilinen Aziz Nikolaos, mezarının bulunduğu Antalya'nın Demre ilçesindeki Aziz Nikolaos Anıt Müzesi'nde ayinle anıldı.

19.12.2019 14:56 | Son Güncelleme: 19.12.2019 15:02
Ruslar 'Noel Baba'yı ayinle andı
Ortodoks dünyasının kutsal kabul ettiği ve 'Noel Baba' adıyla bilinen Aziz Nikolaos, mezarının bulunduğu 'nın ilçesindeki Aziz Nikolaos Anıt Müzesi'nde ayinle anıldı.
Aziz Nikolaos'un ölüm tarihini 19 olarak kabul eden Rus Ortodokslarınca, bugün Aziz Nikolaos Anıt Müzesi'nde ayin düzenlendi. Ayini, Moskova Patrikhanesi Türkiye Temsilcisi din adamı Georgiy Sergeev yönetti. Ayinde Rusya'dan gelen 3 din adamı ve Moskova Din Akademisi Müzik Korosu'ndan 4 kişilik ekip yer aldı. Ayine, Rusya Federasyonu Antalya Başkonsolosluğu Ataşesi Andrian Andrianov, Muavin Konsolos Alexey Zaytsev, Rus Sanat ve Kültür Derneği Başkanı İrina Balcı'nın da aralarında bulunduğu Rusya ve Antalya'dan gelen yaklaşık 250 Rus katıldı.
Moskova Patrikhanesi Türkiye Temsilcisi Georgiy Sergeev, Aziz Nikolaos sadece Ortodoksların, Katoliklerin, Hristiyanların değil, tüm insanlığın ortak değeri ve koruyucusudur. Herkesin yardımcısıdır. Denizcilerin, çocukların koruyucusudur. Bugün onun mekanında, başta Aziz Nikolaos'a, insanlığın mutluluğu, dünya barışı, savaşların sona ermesi, dünyada açlık çeken insanlara yardım elinin uzanması, insanlığın en büyük belası olan terörün sona ermesi için, insanlığın mutluluğu, Türkiye-Rusya dostluğu, 3 yıl önce, bir 19 Aralık günü elim bir terör vakası sonrası yaşamını yitiren ülkemizin Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov için dua ettik. Onu, bu yüce mekanda bir kez daha andık. Bize bu yüce mekanda bu ayin olanağını sağlayan Türk makamlarına, bizi her seferinde hoşgörüyle karşılayan, bağrına basan Demrelilere teşekkür ediyoruz. Unutmayınız ki Aziz Nikolaos herkesin yardımcısıdır. Yeter ki sizin kalbiniz temiz olsun. Bizim dualarımızla Türkiye-Rusya dostluğu, iki ülke arasındaki bağlar daha da büyüyecek, gelişecek dedi.
Konuşmanın ardından ayine katılanlara kutsanmış ekmek ve su ikram edildi.
Halk arasında Noel Baba olarak anılan Aziz Nikolaos'un Likya Birliği'nin başkenti Patara'da doğduğu, din adamı olarak Likya Birliği'nin 6 önemli kentinden biri olan Myra'ya geldiği ve burada başpiskoposluğa yükseldiği biliniyor. Aziz Nikolaos'un, Rum Ortodokslara göre 6 Aralık 343 tarihinde, Rus Ortodokslara göre ise 19 Aralık 343 tarihinde öldüğü kabul ediliyor.
Antalya ruslar 'noel baba'yı ayinle andı

noel baba, Antalya, Aralık, Demre, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

16:05   Tele kuş değil çekyat kondu - Haber
16:05   Demet Akalın'ın evine hacze giden zabıt katibinin beraatine karar verildi - Haber
16:04   Masalsı yolculuk zamlandı - Haber
16:04   DHA YURT BÜLTENİ-18 - Haber
15:59   Bulgar tarihçiden Ermeni soykırımı iddialarına sert yanıt - Haber
15:53   Trafik polisi, eşine ceza yazdı - Haber
15:22   Yangın söndürmeye giden ekipler, cesetle karşılaşınca şaşkınlığa uğradı - Haber
14:29   Büyükada'da 81 atın itlaf edildiği çukurlar ilk kez bu kadar yakından görüntülendi - Haber
13:38   Cami inşaatından düşen 22 yaşındaki genç, beton zeminde feci şekilde hayatını kaybetti - Haber
13:11   Meteoroloji'den hafta sonu için fırtına ve şiddetli yağış uyarısı! İstanbul'a kar geliyor - Haber
19.12.2019 16:08:57