ANTALYA Rusya'da mahsur kalan Rus gelinlerden Türkiye'ye, 'Eve dönmek istiyoruz' çağrısı

Rusya'da mahsur kalan Rus gelinlerden Türkiye'ye, 'Eve dönmek istiyoruz' çağrısıKORONAVİRÜS salgını nedeniyle Rusya'da mahsur kalan Rus gelinler ile Türkiye'de eğitim gören Rus öğrenciler, çektikleri video ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım istedi.

17.05.2020 10:27 | Son Güncelleme: 17.05.2020 10:34
Rusya'da mahsur kalan Rus gelinlerden Türkiye'ye, 'Eve dönmek istiyoruz' çağrısı
KORONAVİRÜS salgını nedeniyle Rusya'da mahsur kalan Rus gelinler ile Türkiye'de eğitim gören Rus öğrenciler, çektikleri video ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım istedi. Rus gelinler ve öğrenciler videoda, "Türkiye'ye, eve dönmek istiyoruz. Bize çifte bayram sevinci yaşatın" dediler.
Koronavirüs salgınının başlamasından önce gittikleri Rusya'da mahsur kalan Türkler ile evli Rus kadınlar ile Türkiye'de okuyan Rus öğrenciler, dönüş için kendilerine el uzatılmasını istiyor.
Rus gelinler ile Rus öğrenciler, çektikleri videoda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım istediler. Rus gelinler, Cumhurbaşkanına hitaben yaptıkları konuşmada 'Bize çifte bayram sevinci yaşatın" dediler.
Antalya'da okuyan Aisun Mamedova, 'Ben üniversite öğrencisiyim. Eğitimim 15 Haziran'da başlayacak. O yüzden Türkiye'ye gitmek istiyorum, Antalya'ya" dedi.
Kucağındaki 3 aylık çocuğuyla yardım isteyen Aytan Asadov da, 'Koronavirüs nedeniyle Rusya'da kaldık. Türkiye'ye, eve dönmek istiyoruz ama Türkiye bizi almıyor. Babamız kaldı Türkiye'de. Türkiye'den rica ediyorum, bize yardım edin. Eve dönmek istiyoruz ve çocuklarım da babalarını görmek istiyor" diye konuştu.
Dina adlı Rus gelin de Azra adlı çocuğuyla birlikte, 'Biz Türkiye'den yardım bekliyoruz. Lütfen hasretimizi sona erdirin. Bize çifte bayram sevinci yaşatın. Cumhurbaşkanı'mız bizim sesimizi duysun. Çok rica ediyoruz ve çok teşekkür ederim" dedi. ANTALYA Rusya’da mahsur kalan Rus gelinlerden Türkiye’ye, ’Eve dönmek istiyoruz’ çağrısı

Kaynak: DHA

Etiketler: Cumhurbaşkanı, Türkiye, Rusya, Güncel, Haber

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