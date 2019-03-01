Antalya Rüzgar Bebeğin Velayetinin Anne ve Babasından Alınması İçin Dava Açıldı

Rüzgar bebeğin velayetinin anne ve babasından alınması için dava açıldı (1)
Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA
) - ANTALYA'da annesinin hamile olduğu dönemde de uyuşturucu kullanması nedeniyle bağımlı olarak dünyaya gelen ve şu an 2 yaşında olan Rüzgar bebeğin velayetinin anne ve babasından alınması için Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı
dava açtı. Cumhuriyet Başsavcılığı
'nın talebi üzerine Antalya
Nöbetçi Çocuk Mahkemesi tarafından, korunmaya ihtiyacı olan Rüzgar E.A'nın hakkında acil korunma kararı uygulanmasına karar verildi. Mahkeme, Rüzgar E.A.'nın acil korunmaya alınması için Antalya
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne yazı gönderdi. Mahkeme, Rüzgar bebeğin bakımının ise anneanne Gülnar
T. (49) tarafından yapılmasına karar verdi.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı
uyuşturucu kullandıkları iddia edilen anne B.A. ve baba R.A. hakkında bakım yükümlülüğünün ihlali suçundan resen soruşturma başlattı.
Anne, Antalya, Güncel
Kaynak: DHA