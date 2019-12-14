Haberler » Güncel » Antalya sağanak sonrası dere taştı, evde mahsur kalan aileyi jandarma kurtardı - Haber

Antalya sağanak sonrası dere taştı, evde mahsur kalan aileyi jandarma kurtardı

Sağanak sonrası dere taştı, evde mahsur kalan aileyi jandarma kurtardıAntalya'nın Serik ilçesinde sağanak nedeniyle derenin taşması sonucu evde mahsur kalan 5 kişilik aileyi jandarma ekipleri kurtardı.

14.12.2019 16:42 | Son Güncelleme: 14.12.2019 16:48
Sağanak sonrası dere taştı, evde mahsur kalan aileyi jandarma kurtardı
'nın ilçesinde sağanak nedeniyle derenin taşması sonucu evde mahsur kalan 5 kişilik aileyi jandarma ekipleri kurtardı. Meyve bahçeleri ve tarım arazilerinin su altında kaldığı bölgede kurtarmaya giden bir itfaiye aracı da toprak yolun çökmesi nedeniyle mahsur kaldı.
Serik'e bağlı Alacami Mahallesi Hacıhasanlar mevkisinde sağanak sonrası su seviyesi yükselen Çakallık Deresi taştı. Taşan suların evlerine dolması nedeniyle Ramazan (74), Dudu (57), Ahmet (32), Gülsüm Nur (16) ve Türkan Alice (30) ailesi mahsur kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri aileyi tahliye etti. Bölgedeki bazı meyve bahçeleriyle tarım arazileri de su altında kaldı.
GRUP YOLU ULAŞIMA KAPANDI
Çandır Mahallesi Üçtepeler mevkiindeki derenin yağmur nedeniyle taşması sonucu da Pınarcık, Karıncalı, Berendi, Büğüş ve Zırlankaya mahallerini bağlayan grup yolu su altında kaldı. Bazı araçların kaldığı yolda, ulaşımda aksamalar meydana geldi.
İTFAİYE ARACI YOLDA MAHSUR KALDI
Diğer yandan Alacami Mahallesi'nde mahsur kalan aileyi kurtarmak için bölgeye sevk edilen itfaiye aracı da grup yolundaki su taşkını nedeniyle yolda kaldı. Toprak yolun bir kısmının çökmesi nedeniyle yan yatan itfaiye aracı ekiplerin çalışması sonrası kurtarıldı.
Antalya sağanak sonrası dere taştı, evde mahsur kalan aileyi jandarma kurtardı

Jandarma, Antalya, serik, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

18:36 Yılbaşı biletlerine yoğun ilgi - Haber
18:32 Kırşehir'de karbonmonoksit gazından zehirlenen çocuk öldü - Haber
18:32 Çaycuma AK Parti İlçe Teşkilatı iki günlük seçim sürecini bitirdi - Haber
18:30 Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan Nobel'e Aziz Sancar tepkisi: Ödülü çok geç aldı - Haber
18:30 Devrek Kent Konseyi Gençlik Meclisinde yeni dönem - Haber
18:30 Samsun'da STK'lardan Çin'e 'Doğu Türkistan' tepkisi - Haber
17:00 Çöp konteynerında yüzlerce kutu ilaç bulundu - Haber
16:56 Eminönü'nde onlarca metrelik bilet kuyruğu oluştu - Haber
15:33 İstanbul'da metro raydan çıktı! Seferler durdu, duraklarda yoğunluk oluştu - Haber
15:08 Son dakika: İskenderun'daki demir çelik fabrikasında korkutan patlama! - Haber
14.12.2019 18:38:04