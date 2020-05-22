ANTALYA Sağanak yağış ve dolu Döşemealtı'nı vurdu

Sağanak yağış ve dolu Döşemealtı'nı vurduSON 75 yılın en sıcak mayıs ayını 43 derece ile yaşayan Antalya'yı sağanak vurdu.

22.05.2020 17:53 | Son Güncelleme: 22.05.2020 17:59
Sağanak yağış ve dolu Döşemealtı'nı vurdu
SON 75 yılın en sıcak mayıs ayını 43 derece ile yaşayan Antalya'yı sağanak vurdu. Kent merkezine 20 kilometre uzaklıktaki Döşemealtı ilçesinde de dolu ve fırtına etkili oldu. Kentte hava sıcaklığı 16 derece düştü.
Turizm kenti Antalya, son 75 yılın en sıcak mayıs ayını geçtiğimiz günlerde yaşarken, bugün de Balkanlar üzerinden gelen yağışlı havanın etkisi altında kaldı. Hava sıcaklığı 16 derece birden düştü. Akşam saatlerinde kentte yağış etkili olurken, merkeze 20 kilometre uzaklıktaki Döşemealtı ilçesini sağanak yağış ve dolu vurdu. Fırtınanın da etkili olduğu ilçede yaşam durma noktasına geldi. Yağış nedeniyle yollar göle dönerken fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi. Dolu yağışı, Korkuteli'nin Kozağacı Yaylası'nda da etkili oldu. Bölgede oturanlar, ceviz büyüklüğünde dolu yağmasının şaşkınlığını yaşadı. Meteoroloji yetkilileri, yağışlı ve serin havanın arife gününe kadar etkili olacağını açıkladı. ANTALYA Sağanak yağış ve dolu Döşemealtı’nı vurdu

Kaynak: DHA

Etiketler: Döşemealtı, Antalya, Güncel, Haber

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