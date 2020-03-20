ANTALYA Sağlık çalışanları için alkışladılar

Türkiye genelinde halk koronavirüs salgınıyla mücadelede sağlık çalışanlarına destek amacıyla alkış eylemi yaptı.

*- Bu anlamlı eyleme, Antalya ile ilçelerinde yaşayan vatandaşlar da katıldı.

Koronavirüs salgını tüm dünyayı etkisi altına alarak insanları eve kapatırken, pek çok ülkede OHAL ve sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Pek çok işyeri kapatılırken, sağlık çalışanları 24 saat çalışmaya devam ediyor. Avrupa'nın birçok ülkesinde halk, sağlık çalışanlarına alkışlarla destek oldu. Destek alkışları günlük rutin haline getirilirken, bu destek eylemi Türkiye'de de birçok şehirde yapılmaya başladı. Dün itibarıyla birçok ilde gerçekleştirilen alkışla destek eylemi, Antalya genelinde de uygulandı. Antalya il merkezi ile Alanya, Kumluca gibi ilçelerde sağlık çalışanlarına destek olmak isteyen vatandaşlar, saat 21.00'de balkonlara çıkarak dakikalarca alkışladı.

'TÜM SAĞLIK ÇALIŞANLARINI YÜREKTEN ALKIŞLIYORUM'

Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar da bu anlamlı eyleme katılarak, sağlık çalışanlarına destek oldu. Mahmutlar'da yaşayan ve alkış eylemine katılan Seda Dikici, "Tüm dünya olarak zor günlerden geçiyoruz. Bu zor günlerde en büyük zorluğu sağlık çalışanlarımız yaşıyor. Bizleri sağlığımıza kavuşturabilmek, bulunduğumuz şartlardan daha iyi şartlara taşıyabilmek, hasta olanlara şifa dağıtabilmek için gerekirse ailelerinden, evlerinden, uykularından, sağlıklarından fedakarlık ediyorlar. Sağlık çalışanlarımızın hepsi iyi ki varlar. Tüm Türkiye adına hepsini yürekten alkışlıyorum" dedi.

Kaynak: DHA

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