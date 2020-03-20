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ANTALYA Sağlık çalışanlarına Antalya'dan alkışlı destek

Sağlık çalışanlarına Antalya'dan alkışlı destekANTALYA'da saat 21.00'i gösterdiğinde evlerinin balkonlarına çıkan çok sayıda vatandaş, koronavirüse karşı 24 saat mücadele eden sağlık çalışanlarına alkışlarıyla destek verdi.

20.03.2020 22:41 | Son Güncelleme: 20.03.2020 22:43
Sağlık çalışanlarına Antalya 'dan alkışlı destek
ANTALYA'da saat 21.00'i gösterdiğinde evlerinin balkonlarına çıkan çok sayıda vatandaş, koronavirüse karşı 24 saat mücadele eden sağlık çalışanlarına alkışlarıyla destek verdi.
Türkiye'de dün başlayan ve ülke genelinde milyonlarca kişinin katıldığı, saat 21.00'de sağlık çalışanları için alkış etkinliği bu akşam da devam etti. Antalya'da da birçok kişi balkonlarına çıkarak etkinliğe destek verdi. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yakın bölgede oturanlar balkonlarına çıkarak dakikalarca alkışlarla seslerini duyurmaya çalıştı. Bazıları da evlerinin ışıklarını kapatıp açarak etkinliğe destek verdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün sosyal medya hesabından, sağlık çalışanları için "Üst üste üç gün alkışlayalım" çağrısında bulunmuştu. ANTALYA Sağlık çalışanlarına Antalya’dan alkışlı destek

Kaynak: DHA

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ANTALYA Sağlık çalışanlarına Antalya'dan alkışlı destek
Etiketler : Antalya, Güncel

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