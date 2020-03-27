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ANTALYA Sağlık çalışanlarına otelcilerden destek

Sağlık çalışanlarına otelcilerden destekAntalya'da bir pansiyon işletmecisi koronavirüse önlem amacıyla görev yaptığı hastaneden virüsü yakınlarına bulaştırma endişesiyle evine gitmekte tereddüt eden sağlık çalışanlarına kapısını açtı.

27.03.2020 14:25 | Son Güncelleme: 27.03.2020 14:33
Sağlık çalışanlarına otelcilerden destek
Antalya 'da bir pansiyon işletmecisi koronavirüse önlem amacıyla görev yaptığı hastaneden virüsü yakınlarına bulaştırma endişesiyle evine gitmekte tereddüt eden sağlık çalışanlarına kapısını açtı. Kentte 5 yıldızlı tatil köyü konforuna sahip Falez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli de sağlık çalışanlarına ücretsiz hizmet vermeye başladı.
Antalya'da tarihi Kaleiçi'nde bir otel işletmecisi, hastanede yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarına ücretsiz konaklama hizmeti vermek istediğini açıkladı. Koronavirüse yönelik tedbir kapsamında aile büyükleri, eşi ya da çocuğuna tehlike oluşturma endişesiyle evine gitmekte tereddüt eden sağlık çalışanlarına kapısını açan otel işletmecisi Yılmaz Güler, 12 odada isteyen doktor ve hemşirelere imkanları doğrultusunda hizmet vermek istediklerini söyledi.
SAĞLIKÇILARA KAPISINI AÇTI
Eşinin de doktor olması nedeniyle sağlık çalışanın taşıdığı endişenin farkında olduğunu belirten Güler, "Virüsü yakınlarına bulaştırma endişesiyle evine gitmek istemeyen sağlık çalışanlarımıza destek vermek amacıyla pansiyonumuzun kapılarını onlara açıyoruz. Bu doğrultuda evine gitmek istemeyen sağlık personelini burada ağırlamaya imkanlarımız doğrultusunda hazırız. 'Evde kal Türkiye' diyerek bu süreci hep beraber atlamayı istiyoruz" dedi.
5 YILDIZLI DESTEK
Antalya'da İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün talebi doğrultusunda koronavirüs ile mücadelede yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarına, Falez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'nin de kapıları açıldı. Eğitim Araştırma Hastanesi'nde çalışan doktor ve sağlık personelinin dinlenmesi için ücretsiz hizmet veren otelde kahvaltı hizmetinin yanı sıra talep ve istekler de yerine getiriliyor.
34 SAAT DEZENFEKTE EDİLİYOR
Sağlık çalışanlarına destek amacıyla gerçekleştirilen uygulamada Falez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli yönetimi ve personeline koronavirüsten korunma konusunda da eğitim verildi. Eğitim ve Araştırma Hastanesi enfeksiyon bölümünden yetkililerin verdiği eğitimin ardından personel oteli 24 saat dezenfekte etmeye başladı.
70 ODA SAĞLIKÇILARA
Toplamda 96 oda ve 240 yatak kapasitesi bulunan otel, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin hemen karşısında yer alıyor. Otelde 70 odanın sağlık çalışanları tarafından kullanılması planlandı. Önceki gün başlayan uygulama kapsamında 6 sağlık çalışanı hizmetten yararlanmaya başladı. Lüks odalarda tek kişinin konakladığı otelde sağlık çalışanlarının yorgunluklarını bir nebze de olsa atmaları hedefleniyor.
TURİZM FİRMASI KARŞILIYOR
Falez Mesleki Teknik Anadolu Lisesi ve Uygulama Oteli Müdürü Ersümer Eren, otelde kalan sağlık çalışanlarının masrafını bir turizm firmasının karşıladığını dile getirdi. Otelde Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi'de görevli sağlık çalışanlarının kalabileceğini aktaran Eren, "Biz elimizden gelecek yardımları bu süreçte yapıyoruz. Amacımız onların daha zinde olarak hastalarımıza da hizmet vermelerini sağlamak. Biz hem konaklayanları hem de buradaki personelimizi de korumak zorundayız. Bu nedenle personelimize eğitim verildi. Koruma elbiseleri, maskeler, eldivenler aldık. Her gün bir arkadaşımız bölümleri dezenfekte ediyor" diye konuştu.
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ANTALYA Sağlık çalışanlarına otelcilerden destek

Kaynak: DHA

Etiketler: Anadolu Lisesi, Antalya, Güncel

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ANTALYA Sağlık çalışanlarına otelcilerden destek

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