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ANTALYA-Sağlık personeline motivasyon etkinliği

Sağlık personeline motivasyon etkinliğiFİNİKE Devlet Hastanesi yönetimi, koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle yoğun çalışan temizlik ekibi ve güvenlik görevlilerine motivasyon etkinliği düzenledi.

07.04.2020 12:51 | Son Güncelleme: 07.04.2020 12:55
Sağlık personeline motivasyon etkinliği
FİNİKE Devlet Hastanesi yönetimi, koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle yoğun çalışan temizlik ekibi ve güvenlik görevlilerine motivasyon etkinliği düzenledi.
Finike Devlet Hastanesi yönetimi, yardımcı sağlık çalışanları, hemşirelere, güvenlik ve temizlik personeline motivasyon amaçlı sürpriz etkinlik düzenledi. Hastane yemekhanesinde fiziksel mesafe dikkate alınarak hazırlanan sürpriz programa; Başhekim Op. Dr. Yücel Kurt, hastane idari personeli ve sağlık çalışanları katıldı. Programda, içeriye alkışlarla giren hastane yönetimi sağlık çalışanlarına teşekkür etti.
Özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına teşekkür etmek istediklerini belirten Başhekim Kurt, Özellikle dezenfeksiyonun ve hijyenin önemli olduğu bu günlerde riskli bölgelerde hizmet veren personelimize ikramda bulunmanın yanı sıra çiçek hediye ederek teşekkür ettik. Hastanedeki gizli kahramanlarımızın özverili çalışmaları unutulmasın istedik dedi. ANTALYA-Sağlık personeline motivasyon etkinliği

Kaynak: DHA

Etiketler: Devlet Hastanesi, Koronavirüs, Finike, Güncel

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ANTALYA-Sağlık personeline motivasyon etkinliği
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