ANTALYA Sahil Antalya Yaşam Parkı'nda yeşil alan krizi

Sahil Antalya Yaşam Parkı'nda yeşil alan kriziSAHİL Antalya Yaşam Parkı içindeki 53 kafe- restoran ile 33 plaj işletmecisi, yeşil alanların kullanılmasının engellenmesine tepki gösterdi.

03.06.2020 13:01 | Son Güncelleme: 03.06.2020 13:12
Sahil Antalya Yaşam Parkı'nda yeşil alan krizi
SAHİL Antalya Yaşam Parkı içindeki 53 kafe- restoran ile 33 plaj işletmecisi, yeşil alanların kullanılmasının engellenmesine tepki gösterdi.
Antalya'da, Alkoçlar ve ALSE tarafından yönetilen Sahil Antalya Yaşam Parkı'nda faaliyet gösteren 53 kafe- restoran ile 33 plaj işletmecisi, yeşil alanların kullanımının yasaklanmasını protesto etti. Sahil Antalya Yaşam Parkı içindeki ALSE yönetim binası önünde toplanarak, tepkilerini dile getiren işletmeciler, yeşil alanları 2 yıldır kullandıklarını, bu yıl boşaltılmasının istendiğini söyledi.
Antalya Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri tarafından yeşil alanlardaki masa ve sandalyelerin kaldırılmasının istendiğini belirten işletme sahibi Murat Yıldırım, "Buranın ilk kiracılarından birisiyim. İlk kira sözleşmesi yaptığımızda sözlü olarak ALSE tarafından çim alanları kullanın dediler. Biz de oraları iki yıldır kullanıyoruz. Bu yıl ise çim alanları boşaltın diyorlar. ALSE, belediyeye, belediye ALSE'ye topu atıyor. En az kira ödeyenimiz 30 bin TL ödüyor. Çim alanları kullanamazsak kimse kirasını çıkartamaz" dedi.
Bir başka işletmeci Ali Eroğlu ise yapılanları anlamadıklarını, ilk önce 'kullanın' diyerek kiraladıklarını, ardından 'kullanmayın' dediklerini aktardı. Yeşil alanı olmayan bir işletmenin kazancının olmayacağını savunan Eroğlu, "Vatandaş çimde oturmak, dinlenmek istiyor. İki yıldır kullandığımız yerleri, ne olduysa bu yıl kullanmayın diyorlar. Akıl sır ermiyor" diye konuştu.
İşletmeciler, yetkililerden bilgi beklerken polis de çevrede güvenlik önlemi aldı. Polisin, "Sosyal mesafeye dikkat etmiyorsunuz, birçoğunuzda maske yok. Lütfen böyle bir arada durmayın" uyarısı üzerine işletmeciler maske taktı. ANTALYA Sahil Antalya Yaşam Parkı’nda yeşil alan krizi

Kaynak: DHA

Etiketler: Çocuk İzleme Merkezi, Antalya, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Bilim insanları koronavirüs salgınını ’yavaşlatan’ asıl sebebi buldu Haber
Bilim insanları koronavirüs salgınını "yavaşlatan" asıl sebebi buldu
Polis, GBT’ye aldığı kadının 9 yıl hapis cezası olduğunu görünce apar topar karakola götürdü Haber
Polis, GBT'ye aldığı kadının 9 yıl hapis cezası olduğunu görünce apar topar karakola götürdü
Son Dakika: Türkiye kendi uydusunu uzaya gönderen 10 ülke arasına girecek Haber
Son Dakika: Türkiye kendi uydusunu uzaya gönderen 10 ülke arasına girecek
Rihanna, kendi markasının yeni koleksiyonu için iç çamaşırlarıyla cesur pozlar verdi Haber
Rihanna, kendi markasının yeni koleksiyonu için iç çamaşırlarıyla cesur pozlar verdi
Son Dakika: Habur ve Gürbulak sınır kapıları tekrar açılıyor Haber
Son Dakika: Habur ve Gürbulak sınır kapıları tekrar açılıyor
Tüm dünyada salgın inişe geçmişken Brezilya’da bir günde 1.262 kişi hayatını kaybetti Haber
Tüm dünyada salgın inişe geçmişken Brezilya'da bir günde 1.262 kişi hayatını kaybetti
Unuttuğu 60 bin lirasını teslim eden taksiciye 31 lira bahşiş verdi Haber
Unuttuğu 60 bin lirasını teslim eden taksiciye 31 lira bahşiş verdi
Düğün ve taziyeler, Doğu ve Güneydoğu’da koronavirüs vakalarını artırdı Haber
Düğün ve taziyeler, Doğu ve Güneydoğu'da koronavirüs vakalarını artırdı
Haberler››Güncel››ANTALYA Sahil Antalya Yaşam Parkı'nda yeşil alan krizi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

13:08: MEB'den, LGS öncesinde 1280 soruluk son paket - Haber 13:07: Son Dakika: Adıyaman'ın kültür ve turizmi sinemaya uyarlanıyor - Haber 13:06: Ay yıldızlı dana, görenleri şaşırtıyor - Haber 13:06: Toplu taşımada yüzde elli kuralı kalkınca polis ekipleri denetimlerini arttırdı - Haber 13:05: İki evinde yangın çıktı, kundaklama şüphesiyle soruşturma başlatıldı - Haber 12:03: Rihanna, kendi markasının yeni koleksiyonu için iç çamaşırlarıyla cesur pozlar verdi - Magazin 11:21: Polis, GBT'ye aldığı kadının 9 yıl hapis cezası olduğunu görünce apar topar karakola götürdü - Haber 10:43: Türkiye'den, Ayasofya'da Fetih Suresi okunmasını hazmedemeyen Yunanistan'ı kızdıracak yeni açıklama - Haber 10:24: Tüm dünyada salgın inişe geçmişken Brezilya'da bir günde 1.262 kişi hayatını kaybetti - Haberler 08:59: Bilim insanları koronavirüs salgınını "yavaşlatan" asıl sebebi buldu - Haberler