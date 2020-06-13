ANTALYA Sahilde deniz kaplumbağası ölüsü bulundu

Sahilde deniz kaplumbağası ölüsü bulunduANTALYA'nın Serik ilçesindeki Boğazkent sahilinde deniz kaplumbağası ölüsü bulundu.

13.06.2020 19:27 | Son Güncelleme: 13.06.2020 20:44
Sahilde deniz kaplumbağası ölüsü bulundu
ANTALYA'nın Serik ilçesindeki Boğazkent sahilinde deniz kaplumbağası ölüsü bulundu.
Serik'e bağlı Boğazkent Mahallesi sahiline gelen vatandaşlar saat 17.00 sıralarında hareketsiz duran deniz kaplumbağasıyla karşılaştı. Yapılan incelemede bir miktar misinaya dolanmış deniz kaplumbağasının yaşamını yitirdiği belirlendi. Vatandaşların haber verdiği ekipler deniz kaplumbağasının kaldırılması için çalışma başlattı.
Boğazkent sahilinin başta caretta caretta olmak üzere deniz kaplumbağalarının yuvalama alanı olduğu kaydedildi. ANTALYA Sahilde deniz kaplumbağası ölüsü bulundu

Kaynak: DHA

Etiketler: Boğazkent, serik, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Son Dakika: Türkiye’de 13 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 14 kişi hayatını kaybetti, 1459 yeni vaka tespit edildi Haber
Son Dakika: Türkiye'de 13 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 14 kişi hayatını kaybetti, 1459 yeni vaka tespit edildi
Sağlık Bakanı, vaka sayısındaki artıştan dolayı tek cümleyle sitem etti Haber
Sağlık Bakanı, vaka sayısındaki artıştan dolayı tek cümleyle sitem etti
Polisler, cinsel içerikli film çekilirken stüdyoyu bastı Haber
Polisler, cinsel içerikli film çekilirken stüdyoyu bastı
Kocaeli’de eylem ve etkinlik için giriş çıkışlar 15 gün süreyle yasaklandı Haber
Kocaeli'de eylem ve etkinlik için giriş çıkışlar 15 gün süreyle yasaklandı
ABD’de yapılan korona araştırması ezber bozdu: Bulaşıcılığı artmış olabilir Haber
ABD'de yapılan korona araştırması ezber bozdu: Bulaşıcılığı artmış olabilir
İç Hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Mustafa Çetiner vaka artışının sorumlularını açıkladı: Süper bulaştırıcılar Haber
İç Hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Mustafa Çetiner vaka artışının sorumlularını açıkladı: Süper bulaştırıcılar
Ünlü şarkıcı Ebru Polat, hayranıyla evlenmeye karar verdi Haber
Ünlü şarkıcı Ebru Polat, hayranıyla evlenmeye karar verdi
Bu kadar da vicdansızlık olmaz! 8 yaşındaki kızı papağanın kaçmasına sebep oldu diye öldürdüler Haber
Bu kadar da vicdansızlık olmaz! 8 yaşındaki kızı papağanın kaçmasına sebep oldu diye öldürdüler
Haberler››Güncel››ANTALYA Sahilde deniz kaplumbağası ölüsü bulundu - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

20:53: Sakarya'da eylem ve etkinlik için giriş çıkışlar 5 gün süreyle yasaklandı - Haber 20:53: Hakkari'de eylem ve etkinliklere geçici yasak - Haber 20:53: YTB'den yurt dışından gelecek vatandaşlara "nakit para" uyarısı - Haber 20:51: Bekçiler yeni düzenlemeler doğrultusunda eğitimlere tabi tutulacak - Haber 20:49: Kuzey Kore liderinin kız kardeşinden Güney Kore'ye "askeri harekat" tehdidi - Haber 20:43: Sağlık Bakanı, vaka sayısındaki artıştan dolayı tek cümleyle sitem etti - Haber 20:24: Son Dakika: Türkiye'de 13 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 14 kişi hayatını kaybetti, 1459 yeni vaka tespit edildi - Haber 17:43: Polisler, cinsel içerikli film çekilirken stüdyoyu bastı - Haberler 13:53: Kocaeli'de eylem ve etkinlik için giriş çıkışlar 15 gün süreyle yasaklandı - Haber