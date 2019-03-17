Antalya Sahilde Sıcak Hava Yoğunluğu

Kaynak: DHA

Sahilde sıcak hava yoğunluğuAntalya'da sıcak havayı fırsat bilenler soluğu sahilde aldı. Bazı tatilciler denize girerken bazıları güneşlenmeyi tercih etti.Turizmin başkenti Antalya'da etkili olan sıcak hava nedeniyle kentte yaşayan tatilciler ve vatandaşlar, soluğu dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde aldı. Bazı tatilciler Akdeniz'in mavi sularında yüzerek denizin keyfini sürerken bazıları ise sahile uzanıp güneşlenmeyi tercih etti. Sahil Antalya Yaşam Parkı'nda yürüyüş yapan ve bisiklet binenlerin de olduğu görüldü.Emekliliğin keyfini Antalya'da sürdüğünü belirten Aynur Özhan, sıcak havanın ve hafta sonunun tadını deniz kenarında çıkardığını söyledi. Faruk Savur (66) ise Kırklareli'den birkaç günlüğüne tatil amaçlı geldiğini belirterek, deniz suyunun ve havanın çok sıcak olduğunu söyledi.Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre kentte en düşük hava sıcaklığı 21 derece olurken deniz suyu sıcaklığı ise 18 derece olarak ölçüldü.