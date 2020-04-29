Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

ANTALYA Sahile gidemeyen üniversite öğrencisi, apartman çatısında güneşlendi

Sahile gidemeyen üniversite öğrencisi, apartman çatısında güneşlendiAntalya'da koronavirüs yasakları kapsamında dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne gidemeyen üniversite öğrencisi Aybüke Çürükkuyu, apartman çatısında plaj havlusunun üzerine uzanıp güneşlendi.

29.04.2020 17:04 | Son Güncelleme: 29.04.2020 17:06
Sahile gidemeyen üniversite öğrencisi, apartman çatısında güneşlendi
Antalya'da koronavirüs yasakları kapsamında dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne gidemeyen üniversite öğrencisi Aybüke Çürükkuyu, apartman çatısında plaj havlusunun üzerine uzanıp güneşlendi. Çürükkuyu, virüsten korunmak için sokağa çıkmadığını, güneşlenmek için çatıya çıktığını söyledi.
Koronavirüs önlemleri kapsamında sahillerin yasaklanmasının ardından vatandaşlar güneşlenmek için farklı arayışlara girdi. Konyaaltı İlçesi Uncalı Mahallesi'nde oturduğu apartmanın çatısına çıkan üniversite öğrencisi Aybüke Çürükkuyu, bikinisini, şortunu giyip deniz havlusu üzerinde güneşlendi.
'KENDİMİ ÇATIDA AVUTUYORUM'
Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencisi olduğunu beliren Aybüke Çürükkuyu, koronavirüs önlemleri kapsamında hem kendini, hem de yakınlarını tehlikeye atmamak için sokağa çıkmadığını söyledi. Ailesiyle birlikte yaşadığını anlatan Çürükkuyu, "Antalya'da hava o kadar güzel ki, insanın evde oturası gelmiyor. Ben de çözüm olarak sahile gitmek yerine evin çatısına çıkmayı tercih ettim. Sahillerin kapalı olması beni kötü hissettiriyor. Denize gitmek istiyorum, sahil kenarında yürümeyi özledim. Hem kendi sağlığım hem de çevremdekilerin sağlığı için sokağa çıkmak da istemiyorum. Kendimi çatılarda avutuyorum. Bazen sokağa çıkma yasağına takılan 65 yaş üstü komşularımız da buraya çıkıyor, hep birlikte güneşin keyfini çıkartıyoruz" diye konuştu. ANTALYA Sahile gidemeyen üniversite öğrencisi, apartman çatısında güneşlendi

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Antalya, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüse karşı mücadeleyi kazanan 3 ülke, para birimlerinin değerini artırdı Haberler
Koronavirüse karşı mücadeleyi kazanan 3 ülke, para birimlerinin değerini artırdı
Koronavirüste ders alınacak hata! Japon adasını 2. dalga sert vurdu Haberler
Koronavirüste ders alınacak hata! Japon adasını 2. dalga sert vurdu
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Normalleşme süreci beklendiği şekilde devam ederse okulları 1 Haziran’da açarız Haberler
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Normalleşme süreci beklendiği şekilde devam ederse okulları 1 Haziran'da açarız
Enfeksiyon uzmanı Prof. Dr. Karabay: Koronavirüs tedavisinde en iyi seçeneklerden biri plazma tedavisi Haberler
Enfeksiyon uzmanı Prof. Dr. Karabay: Koronavirüs tedavisinde en iyi seçeneklerden biri plazma tedavisi
Kabine toplantısında salgın sonrası normalleşme takvimi ele alındı! İşte kapalı mekanların açılma tarihleri Haberler
Kabine toplantısında salgın sonrası normalleşme takvimi ele alındı! İşte kapalı mekanların açılma tarihleri
Bakan Koca’ya açıkça soruldu: İsveç’ten getirilen hasta Emrullah Gülüşken ile akrabalığı var mı? Haberler
Bakan Koca'ya açıkça soruldu: İsveç'ten getirilen hasta Emrullah Gülüşken ile akrabalığı var mı?
Davutoğlu’nun masasındaki son anket! İşte Gelecek Partisi’nin oy oranı Haberler
Davutoğlu'nun masasındaki son anket! İşte Gelecek Partisi'nin oy oranı
Köpeğini döven komşusunu kayda alıp şikayet eden genç kız: 15 gündür inleme seslerini duyuyorum Haberler
Köpeğini döven komşusunu kayda alıp şikayet eden genç kız: 15 gündür inleme seslerini duyuyorum
Haberler››Güncel››ANTALYA Sahile gidemeyen üniversite öğrencisi, apartman çatısında güneşlendi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

23:06: İSTOÇ'TA İŞYERİ ALEV ALEV YANDI - Haber 23:05: Kiev Büyükelçisi Güldere, Türkiye'ye gelecek turistlere seslendi - Haber 23:04: Yurtlarda karantinaya alınan 63 bin kişiden 34 bininin gözlem süresi tamamlandı - Haber 23:02: İzmir'de sağlık çalışanları iftarlarını sosyal mesafeyi gözeterek yapıyor - Haber 23:00: Yeni tip koronavirüs salgınıyla ilgili son 24 saatte dünyada yaşanan gelişmeleri derleyerek... - Haber 22:40: Denizli'de emekli Emniyet Müdürü, evinde yakınları tarafından ölü bulundu - Haber 22:12: Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Normalleşme süreci beklendiği şekilde devam ederse okulları 1 Haziran'da açarız - Haber 21:13: Koronavirüste ders alınacak hata! Japon adasını 2. dalga sert vurdu - Haberler 19:58: Davutoğlu'nun masasındaki son anket! İşte Gelecek Partisi'nin oy oranı - Haberler 18:13: Bakan Koca'ya açıkça soruldu: İsveç'ten getirilen hasta Emrullah Gülüşken ile akrabalığı var mı? - Haber